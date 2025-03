La Reale Mutua Torino ’81 vince contro il Mobilpesca Lavagna

La Reale Mutua Torino ’81 Iren trova la terza vittoria consecutiva e vince per 9-6 contro il Lavagna . I gialloblù faticano e sono costretti ad inseguire per due tempi, poi escono fuori con forza e, grazie ad un’ottima difesa, conquistano i tre punti.

LA PARTITA

Inizia il match e la Reale Mutua Torino ’81 Iren si porta in vantaggio con la rete di Novara, ma il Lavagna risponde subito con l’ex della sfida Gandini. A due minuti al termine del primo tempo i ragazzi di Martini realizzano l’1-2 con Tabbiani. Si entra in acqua per la seconda frazione di gioco e il Lavagna si porta sul +2 ancora con Gandini, ma Colombo non ci sta e segna il 2-3.

Al cambio vasca i gialloblù pareggiano con Novara, ma i liguri fanno il 3-4 con Barabino. La Reale Mutua Torino ’81 Iren prova ad entrare in partita con Tononi che in due minuti realizza il rigore del pareggio e porta i suoi in vantaggio per la prima volta nel match. Il Lavagna reagisce con Catlin che fa il 5-5 con una doppia superiorità numerica, ma è ancora il bresciano Tononi a segnare il 6-5. Si entra in acqua per l’ultimo quarto di gioco e i padroni di casa realizzano la rete del +2 con il capitano Maffè in superiorità numerica, ma Gandini risponde con l’uomo in più. La Reale Mutua Torino ’81 Iren continua ad attaccare: Novara sigla il gol dell’8-6 ed è ancora il centroboa torinese a mettere il sigillo finale che chiude il match sul 9-6.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine dell’incontro: «Vittoria sofferta, il Lavagna ha giocato una partita a viso aperto e all'inizio sono stati più concreti di noi. Siamo stati costretti ad inseguire per due tempi e mezzo pur producendo più gioco di loro, ma nonostante le tante azioni sprecate in attacco, siamo rimasti sul nostro piano partita e siamo riusciti a recuperare. Sono contento della fase difensiva, abbiamo subito solamente sei reti e complimenti a Matteo Aldi per l'ottima prestazione, in attacco poca concretezza. Adesso ci prepariamo per la sfida di sabato prossimo contro il Chiavari!».

IL TABELLINO

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN – MOBILPESCA LAVAGNA 9-6

Parziali (1-2; 1-1; 4-2; 3-1)

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica, Abate, Tononi 3, Maffè 1, Cigolini, Costa, Ermondi, Gattarossa, Cassia, Novara 4, Colombo 1, Santosuosso, Coccia. All. Aversa.

MOBILPESCA LAVAGNA: Gabutti, Catlin 1, Gandini 3, Barabino 1, Capodieci, P. Vario, Tabbiani 1, Mangiante, Luce, Pianezza, Botto, Magistrini, Rossi. C. Vario. All. Martini

ARBITRI: GRILLO – CAMPORA

LE NOTE: Uscito per limite di falli Maffè (T) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Reale Mutua Torino ’81 iren 1/10 + 2 rigori e Mobilpesca Lavagna 1/11.