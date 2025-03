Tecnoengineering Moncalieri: al PalaEinaudi passa la Polisportiva Galli

Non è bastato il calore del PalaEinaudi per superare la capolista del campionato Techfind Serie A2 : nell’undicesima giornata di ritorno la Tecnoengineering Moncalieri esce sconfitta dal confronto con la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno per 62-93 . Una sfida in cui le Lunette hanno tenuto testa per tutto il primo quarto, prima di subire la superiorità tecnica e la maggiore esperienza delle ospiti.

LA GARA

Nei primi minuti di gara è la Polisportiva Galli a prendere il controllo del match, con la grande intensità difensiva tipica delle rossonere; complici tre palle perse dalle Lunette in fase offensiva, le toscane mettono a referto un parziale di 8-0 costringendo coach Terzolo a fermare il gioco. Timeout che riporta Moncalieri in partita: le gialloblù ritrovano fiducia nel pitturato e con grande determinazione si riportano a contatto, trascinate da una Ngamene protagonista. Il primo quarto si chiude sul 20-22 con Moncalieri in piena corsa.

Nel secondo periodo la Polisportiva Galli riesce a scappare. Mioni dimostra di essere cruciale nelle dinamiche di gioco delle rossonere: la 10 va in doppia cifra e raggiunge quota 8 rimbalzi, conducendo la Polisportiva Galli verso un rassicurante +16 nonostante una percentuale realizzativa molto bassa dall’arco. Moncalieri si scuote nel finale ancora grazie a Ngamene e riesce a ridurre il distacco: all’intervallo il tabellone recita 29-42 in favore della squadra ospite.

L’inerzia del match continua a pendere verso le ospiti anche dopo l’intervallo lungo. A dare una scossa al punteggio è Policari, che mette a referto tre triple in pochi minuti portando la Polisportiva Galli sul +21. Le gialloblù non si rassegnano di fronte al passivo importante e restano in partita grazie ad Avagnina che nel finale di terzo quarto trova spazio in attacco mettendo a referto sei punti. A un quarto dalla fine il punteggio è di 48-68.

Nell’ultimo periodo la Polisportiva Galli dilaga. La protagonista nei minuti conclusivi è Cruz Ferreira che dopo un’ottima partita nel pitturato si mette in luce anche dall’arco con tre triple glaciali. Moncalieri limita il passivo grazie a Sammartino e Avagnina, a dimostrazione di una serata comunque costruttiva sotto alcuni aspetti. Il punteggio finale è di 62-93 in favore della Polisportiva Galli.

Le Lunette torneranno in campo tra una settimana per la penultima giornata di campionato: la squadra di coach Terzolo sarà ospite di Salerno Ponteggi al Palasilvestri per uno scontro decisivo in ottica salvezza diretta. L’appuntamento è fissato per sabato 5 aprile alle ore 19:30.

TABELLINI

Tecnoengineering Moncalieri – Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno 62-93

Parziali (20-22, 29-42, 48-68)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 10, Ngamene 16, Cordola 8, Pasero, Corgnati, Mitreva 4, Gesuele, Grosso 2, Lo Re 2, Salvini 10, Avagnina 10, Argirò. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno: Degiovanni 9, Rossini 18, Policari 11, Lazzaro 2, Mioni 24, Stroscio 7, Cruz Ferreira 19, Amatori ne, Di Fine, De Cassan 3. All. Garcia Fernandez.