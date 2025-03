Collegno generosa, ma Legnaia è più cinica

Non basta una prestazione di carattere ai biancorossi per avere la meglio su Cantini Lorano Olimpia Legnaia . I Lions, dopo un primo tempo equilibrato e una rimonta nell’ultimo quarto, cedono nel finale agli ospiti, che si impongono con il punteggio di 81-88 al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena.

Per i biancorossi, il migliore in campo è De Bartolomeo con 22 punti, seguito da Castellino (15) e Bossola (13). Dall’altra parte, Nepi (19) e Sulina (18) trascinano gli ospiti al successo.

LA GARA

Coach Comazzi affida il quintetto iniziale a Tarditi, De Bartolomeo, Bossola, Castellino e Obase, mentre coach Russo risponde con Sulina, Scali, Nepi, Del Secco e Merlo. L’avvio di gara è subito acceso, con le due squadre che si rispondono colpo su colpo. Tarditi si iscrive subito a referto con una tripla che apre la gara, seguito da Bossola, ma Legnaia replica immediatamente con Del Secco e Sulina. La prima frazione si chiude sul filo dell’equilibrio (20-21), con Collegno che fallisce il sorpasso sulla sirena.

Nel secondo periodo i Lions provano ad alzare il ritmo. Stoch illude i toscani, ma Tarditi risponde con una schiacciata spettacolare in contropiede. È il momento di De Bartolomeo, che guida l’attacco biancorosso con due triple e tre liberi guadagnati. Obakhavbaye domina sotto le plance, mentre Lo Buono, appena entrato, si iscrive a referto con un tap-in. Collegno prova l’allungo con la tripla dall’angolo di Bossola che costringe la panchina ospite al timeout (44-36). Sulina interrompe il digiuno degli ospiti con un jumper e il primo tempo si chiude con i Lions avanti 44-39.

Al rientro dall’intervallo Collegno fatica a trovare la via del canestro, mentre Legnaia aumenta l’intensità difensiva. Solo Bossola riesce a tenere in scia i suoi con due triple, ma Sulina ispira i suoi con assist e punti pesanti. Scali colpisce da lontano, Tonello punisce dall’arco e Stoch completa un gioco da tre punti per un parziale devastante di 9-25 che ribalta l’inerzia della gara (53-64).

Nell’ultima frazione i Lions tentano il tutto per tutto. Il contropiede diventa un’arma preziosa, Castellino e De Bartolomeo provano a ricucire lo strappo con due triple. Il play biancorosso si prende la squadra sulle spalle: prima penetra nel cuore della difesa avversaria, poi regala un assist perfetto a Obase per il -6 (69-75). Sulina è chirurgico dall’arco, ma Castellino risponde immediatamente (72-78) a tre minuti dal termine. Nepi e Del Secco continuano a colpire per gli ospiti, mentre De Bartolomeo lotta fino all’ultimo e fa 4/5 dalla lunetta (78-84). Un’ingenuità offensiva a 90 secondi dalla fine spegne le speranze di rimonta di Collegno. Legnaia gestisce gli ultimi possessi e chiude il match sul definitivo 81-88.

TABELLINI

Collegno Basket - Cantini Lorano Olimpia Legnaia 81-88

Parziali (20-21, 44-39, 53-64)

Collegno Basket: Obase 6, Bossola 13, Milone 5, Castellino 15, Tarditi 10, Quagliotto ne, Obakhavbaye 8, Grillo, Marcato, Lo Buono 2, Ferrero ne, De Bartolomeo 22. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Cantini Lorano Olimpia Legnaia: Landi, Merlo 2, Sulina 18, Tonello 9, Scali 11, Stoch 10, Nepi 19, Bellugi ne, Del Secco 15, Cutuk 4, Senghor ne, Pieri ne. All. Russo.