Igor Agil Volley, contro la seconda in classifica è una grande battaglia

Ancora una battaglia e a tanto così dal giocarsi anche il set corto. Nella 21ª giornata di campionato di serie B2 la Igor Agil Volley cede alla seconda in classifica Cus Torino 1-3.

Per le Igorine Colombo opposto a Ianuale, Bibolotti e Ojienelo al centro, Guatteo e Dodi schiacciatori, Badalamenti libero (in campo anche Laneve, Annovazzi e Martelli). Partono molto bene le ospiti ed è time out per le Igorine sullo 0-6; una palletta di Cus Torino vale il 2-9 e le Igorine sono costrette a rincorrere a distanza (7-15). Cus scappa via ed è 14-25. Il secondo set parte ancora a favore delle ospiti (0-3), ma le Igorine prima rimontano (5-7), poi pareggiano 8-8 e poi ancora fanno un break importante che vale il 12-8. Con palletta di Dodi è 13-9, Colombo in ace fa 17-11 e sul 18-11 è time out Cus. Tutta un’altra musica in campo, la Igor vince 25-18 e 1 pari.