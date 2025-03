Oleggio Magic Basket, splendida vittoria contro Quarrata e playoff assicurati

Splendida vittoria. Nella seconda giornata di ritorno play-in Gold l'Oleggio Magic Basket batte Dany Basket Quarrata 72-53 e mette in tasca altri due punti importantissimi. Gli Squali, che si sono già assicurati con largo anticipo un posto nei playoff scrivendo così un altro bel capitolo della storia biancorossa, ora guardano al miglior piazzamento in classifica.

In campo (assente Lonati e De Ros) Casella, Toffanin, Karem, Garavaglia e Suigo; per Quarrata Antonini, Angelucci, Regoli, Tiberti e Molteni. Casella inaugura il match e l'avvio è biancorosso (7-1). Quarrata accorcia le distanze (8-6), ci pensa Karem a fissarle di nuovo. Tiberti sigla il 14-12, il parziale è ospite e con Antonini è 14-17. Borsani spara la prima tripla e impatta e alla prima sirena è 19-17.

Parziale degli Squali che vale il 24-17, ancora Borsani dall'arco che si prende pure il tiro in più ed è 30-22. Quarrata risponde e Angelucci preciso ai liberi accorcia 30-26, ma gli Squali corrono tantissimo e Casella servito alla perfezione da Garavaglia fa 35-26. All'intervallo è 39-31.

Tiberti da tre mette in gas i suoi (39-34), ma risponde Suigo con la stessa carta e sempre lui mette la doppia cifra di distanza (44-34). Sono bravi gli Squali a tenere bene la fisicità avversaria e Karem sfrutta l'arco per il 52-39. Dal 54-42 retine inviolate per due minuti buoni di gioco, la scossa arriva da capitan Pilotti che infila tripla ed è 57-42. Terza sirena per il 57-43 con libero di Calabrese. Regoli è il primo a modificare il punteggio dopo due minuti (57-45), risponde Ceccato e Karem ancora dall'arco fa 62-45. Quarrata lotta, gli Squali sono affamati e con tanto ritmo e Borsani sigla il 70-51. Quando suona l'ultima sirena è mega festa in campo: 72-53.

Oleggio Magic Basket - Dany Basket Quarrata: 72-53

Parziali (19-17; 20-14; 18-12; 15-10)

Oleggio: Alberti ne, Casella 8, Karem 12, Pilotti 6, Toffanin 6, Borsani 12, Youssef, Suigo 5, Garavaglia 13, Cortellino, Ceccato 6, Van Elswyk 4. All. Catalani.

Quarrata: Angelucci 13, Mongelli ne, Artioli 2, Balducci 3, Molteni 9, Calabrese 3, Bortnikovs, Regoli 4, Pieralli ne, Antonini 5, Babovic ne, Tiberti 14. All. Tonfoni.