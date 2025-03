 Il 42° Uovo d’Oro Lauretana rimane sulle nevi di casa e va allo Sci Club Sestriere

Sulle piste della Vialattea è stato un intenso week end di divertimento e di agonismo per i giovani atleti che hanno preso parte al 42° Uovo d’Oro Lauretana. Sabato 29 e domenica 30 marzo si sono ritrovati in 1592 al cancelletto di partenza dello slalom gigante. Per contendersi il rinomato trofeo sono arrivati da tutta Italia ed anche dall’estero. La manifestazione, infatti, ha offerto una bella possibilità di confronto a livello internazionale con la partecipazione di atleti in rappresentanza di ben 6 nazioni : Italia , Francia , Spagna , Andorra , Svizzera e Slovenia .

La tradizionale manifestazione di fine stagione, organizzata dallo Sporting Club Sestrieres con il supporto del Comune di Sestriere, quest’anno si è disputata su due giornate di gara, la prima dedicata alle categorie Allievi e Ragazzi e la seconda ai Cuccioli, Baby e Super-Baby.

I concorrenti si sono sfidati sulle piste Olimpiche di Sestriere, teatro delle recenti gare di Coppa del Mondo di sci alpino. Nel parterre di arrivo gara, è stato allestito il festoso villaggio sponsor che ha ospitato stand di prestigiose aziende per intrattenere il pubblico ed i concorrenti. Come da tradizione a fine gara tutti i partecipanti hanno ricevuto il classico uovo di cioccolato.

Il pomeriggio è stato rallegrato dalla colorata sfilata di tutti gli Sci Club per le vie del paese e le note del Corpo Musicale di Villar Perosa hanno accompagnato i giovani atleti all’attesissima premiazione ed alla classica estrazione dei premi per i più fortunati. A riconferma dell’importanza della manifestazione per il territorio e il turismo invernale, la Regione Piemonte e il Consiglio Regionale hanno concesso il patrocinio all’evento ed il Presidente del Consiglio Regionale, Davide Nicco, ed il Sottosegretario alla Presidenza, Claudia Porchietto, hanno presenziato alla sfilata ed alla premiazione, unitamente al Sindaco di Sestriere, Gianni Poncet.

Tutti i vincitori dell’edizione 2025: partendo dai più grandi, categoria Allievi, che hanno gareggiato in prima giornata, sono due gli atleti che sono saliti sul gradino più alto del podio, a pari merito, Giovanni Ceccarelli dello Sci Club Borgata Sestriere e Mattia Bruno Tondo dello Sci Club ASKILL Livigno, una sfida sul filo del centesimo che evidenzia l’alto livello agonistico della manifestazione. In campo femminile la più veloce è stata Lavinia Sambuco dello Sci Club Livata. Nella categoria Ragazzi si sono imposti Edoardo Badaracco dello Sci Club Les Arnauds e Anna Reita dello Sci Club Sestriere. In seconda giornata i migliori della categoria Cuccioli sono stati Giorgio Zanardi dello Sci Club 18 e Sveva Di Gallo dello Sci Club Cortina. Passando alla categoria Baby si trovano in testa alla classifica Leonardo Santià dello sci Club Sansicario Cesana e Valentina Carmellino dello Ski Team Valsesia. Per concludere con i piccolissimi, categoria Super Baby, i vincitori sono stati Tommaso Bertoli dello Ski Team Valsesia e Margherita Monnier dello Sci Club Sansicario Cesana.

Il 42° Uovo d’Oro Lauretana rimane sulle nevi di casa e va allo Sci Club Sestriere con 350 punti ottenuti grazie al miglior piazzamento di una femmina e di un maschio per ogni categoria (ad esclusione dei Super Baby). Piazza d’onore per lo sci club Equipe Pragelato che ha totalizzato 301 punti, lasciandosi alle spalle lo Sci Club Sansicario Cesana con 262 punti. Tra le società straniere vince il Pas Grau di Andorra con 104 punti, seguito subito a ruota dagli spagnoli del Mitico Club con 101 punti e dal Soldeu di Andorra con 32 punti.