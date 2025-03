Assoluti Unipol: Borello di bronzo nel trampolino da 3 metri

Si chiude la prima giornata di gare alla Piscina Stadio Monumentale di Torino: al Campionato Italiano Assoluto UNIPOL Open c’è subito la medaglia per il Piemonte! Nella gara del Trampolino da 3m Matilde Borello (Blu 2006) conquista la medaglia di Bronzo totalizzando 240,60 punti.

«Le sensazioni erano buone, ma purtroppo la mia finale non è andata come speravo. Ho sbagliato un paio di tuffi che in mattinata avevo fatto meglio e questo mi è costato la medaglia d’oro. Domani mi aspetta un’altra importante giornata di gare, sono pronta a divertirmi e a dare il meglio di me» le parole di Matilde Borello.

