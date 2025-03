Asti Padel Teams: primo turno fasi finali APT 2024/2025

Lunedì 24 marzo hanno debuttato in contemporanea entrambe le categorie: sul campo 3 dell’ Asti Padel , per il Gold , I Puntazos fanno il colpaccio e battono 2-0 Breaking Ball , non senza prima passare da un tie-break nel primo set ma vincendo agevolmente il secondo 6-2. Sul campo 1 del Waya Padel è andato invece in scena il Silver con TSG Italia Padel che per superare il turno è costretta da 100k al super tie-break finale concluso 10-8.

Martedì 25 sono scese in campo le restanti squadre del Silver: Juve batte I Medioman 6-2/6-3 e si aggiudica un posto in semifinale, dove affronterà TSG (martedì 1° aprile), così come F.T.P. Soc. Coop. che però deve fare i conti con Impensabili che nel primo set si portano avanti 5-1 ma si fanno recuperare fino a dover cedere al tie-break, per pareggiare i conti nel secondo col medesimo risultato: dopo ben 26 game ci vuole il super tie-break che F.T.P. si porta a casa col risultato di 10-3. Nell’ultimo incontro di serata vittoria a tavolino per 292PADEL sui favoriti alla vittoria Treni Golf Asti Padel per mancanza del terzo giocatore da parte di questi ultimi, la formula dei playoff prevede infatti che nei primi due set le squadre debbano cambiare almeno un giocatore, in assenza del quale non è possibile proseguire l’incontro. L’altra semifinale Silver sarà quindi F.T.P. Soc. Coop. vs 292PADEL martedì 1° aprile.

Mercoledì 25 serata dedicata ai quarti di finale Gold: A-Team passa il turno senza troppi problemi con Addominal (6-3/6-2) mentre Those Six deve faticare di più contro la rivelazione del torneo Eagles che costringono gli avversari a giocare 25 game (7-5/7-6), sfiorando per un soffio l’1-1 che avrebbe dato vita al super tie-break decisivo. La partita più equilibrata del Gold è però senza dubbio quella tra Cisterna Padel Club e Arena Padel Team giocata su tutti e tre i set e che ha visto la clamorosa vittoria di Arena che col 10-6 finale elimina i campioni in carica CSI Asti Elite nonché quarti classificati a livello nazionale.

Lunedì 31 marzo vedremo quindi A-Team vs I Puntazos e Those Six vs Arena Padel Team dare vita alle semifinali Gold, mentre nella serata successiva toccherà al Silver. A partire dal 1° aprile e nelle serate successive si disputeranno gli incontri della Coppa Bronze, competizione consolatoria per le squadre eliminate dal primo turno e quelle del Girone Silver che non sono riuscite a qualificarsi ai playoff, più eventuali squadre di nuova formazione in vista del campionato nazionale estivo CSI che partirà a maggio.

Si partirà all’Asti Padel col big-match Addominal vs Breaking Ball, poi Eagles vs 100k e Impensabili vs Treni Golf. Mercoledì 2 al Waya Padel debutterà L’Angolo della Carne, squadra già nota nell’ambiente del futsal amatoriale che scalderà i motori, in vista del campionato estivo, contro Asados.

Le quattro squadre coi migliori risultati accederanno alle APT FINALS di domenica 6 aprile per giocarsi la Coppa Bronze alle ore 9:30 presso i campi del Waya Padel. Si proseguirà alle 11:00 con le finali Silver e alle 12:30 quelle per il Gold. Al termine grigliata argentina con Asado Fuego & BBQ.