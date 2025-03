La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in finale di Playoff Challenge

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si qualifica alla finale dei Playoff Challenge A1 Tigotà . Dopo aver vinto 0-3 l’andata del secondo turno, le biancoblù si ripetono anche nel ritorno al PalaFenera sconfiggendo 3-2 la Bartoccini Mc-Restauri Perugia . Spirito e compagne centrano l’obiettivo grazie alla conquista del primo e quarto set. Le partita le vede iniziare molto bene aggiudicandosi senza problemi la prima frazione 25-19, ma dal secondo set le padrone di casa non riescono più a trovare il ritmo, subiscono l’aggressività di Perugia in battuta e in attacco e cedono il secondo parziale a 16 e il terzo a 17. Nel quarto set l’incontro si fa equilibrato fin quando sul 18-18 Chieri piazza il guizzo risolutivo. Le ragazze di Bregoli si aggiudicano poi anche il tie-break (15-11). Il premio di MVP viene assegnato a Ilaria Spirito, mentre le migliori realizzatrici sono da un lato Skinner e Gicquel (20 punti a testa), dall’altro Nemeth (22), Traballi (18) e Ungureanu (16). La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 evita la semifinale e si qualifica direttamente alla finale dei Playoff Challenge A1 Tigotà grazie al miglior piazzamento nella regular season del campionato. Contenderà un posto nella prossima CEV Challenge Cup sabato 5 aprile (ore 18) al PalaFenera contro una fra Vallefoglia e Pinerolo che si affrontano mercoledì in semifinale.

LA CRONACA

Primo set – Sullo 0-3 per Perugia le chieresi rompono il ghiaccio con Gicquel, poi ripristinano la parità sul 5-5 con un ace di Gicquel e passano avanti per la prima volta con un attacco di Buijs (6-5). Le ospiti tornano a condurre 8-10 (Traballi), immediata la replica di Chieri che su servizio di Skinner capovolge il punteggio in 13-11 obbligando Giovi a chiamare il primo time-out. Nelle fasi centrali il vantaggio delle padrone di casa sale a 5 punti sul 18-13 (Skinner) e raggiunge il distacco massimo di 8 punti sul 22-14. Dopo l’ingresso in palleggio di Anchante le ospiti recuperano e quando Bartolini mura Skinner (22-18) è Bregoli a dover fermare il gioco. Il primo tempo di Alberti sblocca Chieri (23-18). Dopo il 24-18 di Skinner con un muro di Nemeth le umbre annullano una palla set con Traballi, quindi al secondo tentativo Skinner chiude 25-19.

Secondo set – Perugia rientra in campo con Gryka al posto di Cekulaev. Come già nel primo set l’avvio è di marca ospite (1-4), Le biancoblù rientrano a 4-5 ma dopo il 4-6 di Traballi diversi errori di Chieri spianano la strada alle umbre che in un attimo strappano a 5-9. L’ace di Bartolini su Buijs costringe Bregoli a esaurire i time-out sul 6-14. Al rientro in campo Chieri dimezza lo svantaggio con Buijs, Gicquel e Gray (10-14). Nemeth ferma la rimonta chierese (10-15) e da lì in avanti è tutto facile per le ragazze di Giovi che chiudono 16-25 alla prima palla set con Ungureanu.

Terzo set – Sul 3-2 l’attacco di Gryka manda sulla linea dei 9 metri Ungureanu che con un ficcante turno di servizio propizia un break ospite a 3-9. Bregoli spende un time-out, quindi inserisce Anthouli e Omoruyi al posto di Skinner e Gicquel. Il tocco di seconda in rete di Ricci sblocca Chieri che poi recupera a 6-9 grazie ad altri due errori umbri. A un nuovo allungo di Perugia a 8-13 (Traballi) Chieri risponde che raggiunge il distacco minimo di 2 punti sul 13-1. I punti di Nemeth e Gryka garantiscono un nuovo allungo a Perugia che nel finali piazza di colpi del k.o. ancora grazie al servizio di Ungureanu, per chiudere al primo set point con Bartolini (16-25).

Quarto set – Bregoli conferma Omoruyi, rimanda in campo Gicquel e inserisce Skinner al posto di Buijs. Serrato punto a punto fino all’8-8 quando un errore di Ungureanu e un attacco di Gicquel danno il +2 a Chieri (10-8), ma in un attimo con Bartolini e Ungureanu le ospiti girano il punteggio in 12-13. Al rientro dal time-out chierese l’errore al servizio di Traballi vale il 13-13. Segue un’altra lunga fase di punto a punto che sul 18-18 vede le biancoblù ritrovare il doppio vantaggio grazie a una palla contesa a rete vinta da Van Aalen e un attacco di Gicquel (20-18). Il time-out di Giovi non interrompe il filotto chierese che raggiunge i 4 punti dopo un errore di Traballi e un ace di Omoruyi (22-18). Da 23-19 Perugia dimezza lo svantaggio con Nemeth e un ace di Bartolini (23-21). Skinner firma il 24-21. Van Aalen sbaglia il servizio sprecando la prima palla set, quindi Skinner sigla il 25-21 regalando a Chieri la qualificazione alla finale dei Playoff Challenge.

Quinto set – Giovi dà spazio a Anchante, Rastelli, Gardini e Pecorari. Dopo il 6-3 di Skinner le ospiti recuperare a 6-6 con un ace di Gryka. Ancora Skinner riporta avanti Chieri 8-6 al cambio di campo. Nella seconda parte del set le biancoblù gestiscono il vantaggio senza problemi e, guadagnate 5 palla match sul 14-9 con Skinner, al terzo tentativo fanno scendere i titoli di coda con Omoruyi (15-11).

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 - Bartoccini Mc-Restauri Perugia 3-2

Parziali (25-19; 16-25; 17-25; 25-22; 15-11)

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 2, Gicquel 20, Alberti 8, Gray 6, Skinner 20, Buijs 8; Spirito (L); Guiducci, Rolando. Anthouli 2, Omoruyi 8. N. e. Bednarek, Occelli, De Riggi (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

BARTOCCINI MC-RESTAURI PERUGIA: Ricci 2, Nemeth 22, Bartolini 8, Cekulaev 6, Ungureanu 16, Traballi 18; Recchia (L); Anchante, Gryka 6, Rastelli 2, Gardini 2, Pecorari 3, Sirressi (2L). All. Giovi; 2° Marangi.

ARBITRI: Santoro di Varese e Marconi di Pavia.

NOTE: presenti 1043 spettatori. Durata set: 23′, 21′, 24′, 25′, 14′. Errori in battuta: 9-16. Ace: 5-8. Ricezione positiva: 55%-60%. Ricezione perfetta: 24%-15%. Positività in attacco: 46%-48%. Errori in attacco: 6-8. Muri vincenti: 11-9. MVP: Spirito.