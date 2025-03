Una grande Wash4Green festeggia il passaggio del turno con la vittoria su Busto Arsizio

Una partita infinita quella giocata alla E-Work Arena che premia la Wash4Green Pinerolo uscita vincente dal tie break con la Eurotek Uyba Busto Arsizio. La gara di ritorno del secondo turno dei playoff Challenge sorride alle ragazze di Marchiaro che accedono così alla fase successiva. Un match caratterizzato da una serie lunghissima di scambi, giocato punto a punto per lunghi tratti e chiuso in un turbinio di emozioni. Le bustocche non portano la gara al golden set per un soffio, chiudendo così la stagione 24-25. Pinerolo domina a muro (15 contro i 7 delle padrone di casa) e, dai nove metri, i punti diretti sono 7. Marchiaro sfrutta quasi tutta la sua rosa, si gioca bene il doppio cambio e con Moro (in versione non libero) mette la ciliegina sulla torta. Una grande soddisfazione per il popolo biancoblù che festeggia il passaggio del turno godendosi il momento d’oro.

LA PARTITA

1 SET | Avvio equilibrato con Bracchi che porta le compagne con la testa avanti (2-4). Sylves dai nove metri è brava a mettere in difficoltà la ricezione di casa costringendo coach Barbolini a chiamare il suo primo time out. Le ospiti incrementano il vantaggio (8-12) ma le bustocche, ripresa palla con il mani out di Piva sfruttano bene due errori delle pinerolesi per rifarsi sotto e pareggiare i conti (14-14). Questa volta è Marchiaro a fermare il gioco. La Uyba firma il sorpasso con Piva, tiene la guida del gioco fino al 22-21 poi la Wash4Green riporta palla nella propria metà campo e con Avenia al servizio spinge sull’acceleratore chiudendo 22-25.

2 SET | Ottima partenze delle padrone di casa subito avanti 3-1. Kunzler, dopo un primo set sotto le righe, ritorna a mettersi in evidenza e al servizio trova l’ace dell’ 11-7. In prima linea Van Avermaet attacca di potenza facendo salire Busto a +9 (19-10). Il divario è troppo ampio, Pinerolo non riesce a ricucire lo strappo e con Sartori la Uyba firma il set point (24-16). Van Avermaet chiude una palla a filo rete siglando il 25-19.

3 SET | Testa a testa nel terzo parziale. Le due formazioni procedono a suon di botta e risposta con la Uyba che prova a scappare a metà set (13-11). Le pinelle chiudono la strada a Kunzler poi arriva l’errore di Pelloni e Pinerolo controsorpassa (14-15). Il doppio cambio (fuori Avenia-Moreno, dentro Cambi-Smarzek) funziona e la Wash4Green sale a +3 (16-19). Cosi mette a terra il pallone del 18-21 poi mura Obossa ed è set point. Ci pensa Moro dai nove metri a chiudere 19-25.

4 SET | Nelle battute iniziali è Pinerolo a tenere la guida del gioco (4-7) ma con Frosini in prima linea le bustocche mettono a segno un ottimo break portandosi avanti 9-7. Marchiaro chiama time out per provare a fermare la corsa delle avversarie ma la musica non cambia, la Eurotek sale, Lualdi mura Bracchi e Scola gioca d’astuzia (17-12). La Wash4Green ci prova ma il divario è troppo ampio, si va al tie break (25-18).

5 SET | Il quinto set si apre a favore delle bustocche (3-1). Pinerolo incalza con Cosi al servizio costringendo Barbolini a fermare il gioco (5-7). Le farfalle recuperano subito, Frosini e Sartori riportano il punteggio in perfetto equilibrio (8-8) ma le pinelle, ripresa palla, innescano un break che spezza il gioco (9-13) con Sylves a guidare la prima linea. Non è finita, Sartori dai nove metri tiene bene il servizio, Pinerolo fatica in attacco e in un attimo il match point è nelle mani delle bustocche (14-13).Cambio palla e il gioco ritorna nella mani delle ospiti che di misura chiudono 14-16.

SALA STAMPA

Enrico Barbolini (Eurotek Uyba Busto Arsizio): «Si chiude una stagione importante per la squadra e anche per me perchè è stato il punto più alto della mia carriera e non potrò mai scordarmelo. Una stagione particolare e faticosa: siamo stati sul pezzo giorno dopo giorno, ottenendo risultati straordinari. Speravo di poter vivere queste emozioni con questa società, questa squadra e questi tifosi. Dispiace per stasera ma dobbiamo tenerci stretto tutto quello che abbiamo fatto»

IL TABELLINO

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO-WASH4GREEN PINEROLO 2-3

Parziali (22/25, 25/19, 19/25, 25/18, 14/16)

EUROTEK UYBA BUSTO ARSIZIO: Piva 18, Van Avermaet 7, Sartori 11, Obossa 3, Kunzler 7, Boldini 1, Pelloni (L), Frosini 25, Scola 2, Lualdi 3, Lazic. Non entrate: Howard, Van Der Pijl, Morandi (L). All. Barbolini.

WASH4GREEN PINEROLO: Cosi 10, Sylves 16, D’Odorico 10, Bracchi 15, Moreno 11, Avenia 6, Di Mario (L), Smarzek 5, Cambi, Moro 1, Rubright. Non entrate: Sorokaite, Akrari, Bussoli. All. Marchiaro.

ARBITRI: Saltalippi Luca, Nava Stefano.

NOTE | Spettatori: 1459. Durata set: 30’, 28’, 24’, 23’, 22’. Tot 127’. MVP: Amandha Sylves.