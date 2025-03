Bertram Derthona: Venezia vince lo scontro diretto

Si ferma a 8 vittorie di fila tra campionato e Champions il marzo magico della Bertram Derthona Tortona. I padroni di casa dell’Umana Reyer Venezia confermano anch’essi il loro ottimo momento e si impongono al PalaTaliercio per 94-82 nello scontro diretto a cavallo della zona-playoff valido per la 24^ giornata della Serie A Unipol. La Bertram lotta alla pari su un campo dove non è mai riuscita a vincere in regular season a livello di massimo campionato, resta pienamente in partita fino a 3 minuti dalla fine trovandosi ancora a -2 (82-80) dopo aver più volte respinto i tentativi di spallata dei padroni di casa, poi il finale premia i veneti che si prendono il bottino pieno quando Kabengele a 8” dalla fine mette dall’angolo la tripla del +10 (92-82) con cui viene ribaltato il -7 dell’andata. La tripla disperata di Baldasso nell’ultima azione d’attacco non va a segno e sul successivo fallo a rimbalzo Ennis va in lunetta per il +12 conclusivo. Lo scontro diretto portato a proprio favore consente ai lagunari di effettuare il sorpasso all’ottavo posto della classifica su Tortona, raggiunta a quota 28 punti e costretta a scivolare momentaneamente fuori dalla zona-playoff. Serata di tante ricorrenze, la più significativa il primo ritorno da avversario a Venezia di coach Walter De Raffaele, il grande ex premiato a inizio gara dal club tra gli applausi dei quasi 4 mila presenti. Poi le 400 presenze a referto in Serie A tra regular season e playoff di Paul Biligha e i 28 anni compiuti in giornata da Leonardo Candi.