Eurogymnica conclude il campionato di Serie C

Soddisfazione in casa Eurogymnica per il quinto posto conquistato nell' ultima tappa del campionato di Serie C Zona tecnica 1 , che ha visto l'epilogo sabato 29 a Imperia. Le EGirls, accompagnate in pedana dalle instancabili Tiziana Colognese ed Elisa Vaccaro , hanno ottenuto un bel piazzamento di giornata, mettendo in pedana la terza formazione diversa in tre prove.

Con la prima squadra impegnata in Serie A1, le sorti del campionato sono state affidate ad un brillante quanto risoluto quartetto composto da Alessia Pala al cerchio (22,200), dalla junior esordiente Nicole Ciobanu alla palla (21,833), Eglissa Lika alle clavette (23,133) e Amely Sordi al nastro (22,567), capace di far registrare il secondo miglior punteggio di specialità. Dopo essersi tutte qualificate per i nazionali del Torneo Gold Italia, la quattro EGirls si sono tolte lo sfizio di mettere in fila altre 41 compagini, cedendo solamente al trio di aspiranti alla promozione in serie B e alla solita, solidissima, Motto di Viareggio.

89,733 il punteggio finale e ancora una volta segnali positivi per lo staff di Eurogymnica, che da sempre utilizza questo campionato per far fare esperienza alle stelline di domani. Un ottimo banco di prova per tutte le ginnaste non impegnate nel massimo campionato.

Per Eurogymnica poi, fronte prestiti, molto bene questa volta un'altra Junior della scuderia bianco blu, Giulia Capriolo, che prestata alla Sportgiocando di Orbassano, è riuscita a bissare la buona prestazione della scorsa settimana alla palla (20,450), dando il suo apporto alla causa. Per la cronaca, il campionato è stato vinto dalle liguri della Riboli, che salgono così in Serie B.

Eurogymnica invece si prepara ai prossimi due appuntamenti di fuoco, ad Anagni, il prossimo fine settimana, per la finale nazionale del torneo Gold Italia con ben 8 EGirls qualificate e poi per la terza ed ultima prova del campionato di Serie A 1, che a Osimo concluderà la regular season. Le piemontesi si giocheranno la permanenza nella massima serie fino all'ultimo, prima di tornare ad accogliere, per la quinta volta, la Final Six a Torino, prevista per il 17 maggio al pala Gianni Asti.

Si sfideranno le sei migliori squadre classificate in regular season e tra loro, molto probabilmente, ci saranno anche la Raffaello Motto della campionessa olimpica Daria Varfolomeev, la Ginnastica Fabriano di Sofia Raffaeli e l'Udinese dell'astro nascente Tara Dragas.

Ospiti d'onore alla Squadra nazionale Senior, le Farfalle, e la Squadra nazionale Junior, allenata proprio dallo staff di Eurogymnica, in preparazione per europei di Tallinn e mondiali di Sofia, a giugno. Insomma, tutto il meglio della ritmica nostrana ed internazionale concentrata in una sola giornata di grande spettacolo.

Le prevendite stanno procedendo spedite ma è possibile acquistare ancora i biglietti scrivendo a biglietteria.eurogymnics@gmail.com.