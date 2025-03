L'IVECO CUS Torino Rugby passa contro Rugby Paese

Questa domenica 30 marzo, si è rivelata essere una bella giornata per i ragazzi della serie A1 Maschile , che non si sono lasciati accecare dal sole e dal primo caldo dell’anno, portando a casa la vittoria per 23-21 sul Rugby Paese . Il primo tempo è bianco blu, nonostante una prima meta in favore della formazione veneta. Il XV degli universitari ha infatti dimostrato di voler lottare, aggiudicandosi due mete nel giro di due minuti grazie alle performance ottimali di Bau e La Terza, di cui una trasformata da Zanatta. Nonostante i continui affondi dei ragazzi del Rugby Paese, il primo tempo si conclude con il parziale di 12-7 a favore dei biancoblù.

Alla ripresa, il Cus Torino non molla e apre il secondo tempo con una meta e un calcio di punizione, incrementando il gap con la squadra avversaria (20-7). Ma la formazione veneta non si lascia domare facilmente e tenta la rimonta, aggiudicandosi una meta al 60’. Due calci di punizione trasformati abilmente da Zanatta danno un po' di respiro ai cussini (23-14) ma il Rugby Paese mostra continua ad attaccare per rovesciare il risultato marcando ancora una meta al 70’ portandosi a 23-21 e facendo sudare la formazione cussina fino all’ultimo secondo. D’altro canto il team guidato dai Coach D’Angelo, De Carli e Bianco non cede fino all’ultimo secondo e mostra una forza di volontà incredibilmente solida riuscendo ad arginare fino alla fine gli attacchi della formazione avversaria e difendendo i due punti di vantaggio fino al fischio finale dell’arbitro. La 16ª giornata si conclude con la vittoria dell’IVECO CUS Torino Rugby (23-21) che ottiene quattro punti in classifica.

Il DT Lucas D’Angelo esprime così la sua soddisfazione: «La partita di oggi con il Paese è stata emblematica della situazione difficile che stiamo vivendo come squadra. I ragazzi hanno tirato fuori davvero unghie e artigli per riuscire a portare a casa un risultato positivo. Avevamo parlato di giocare essendo noi stessi e mantenendo la nostra identità di Club e sono molto contento che i ragazzi abbiano avuto il piacere di attaccare e il piacere di difendere in tanti momenti della partita. Il Paese ha dato tutto in campo e infatti è venuta fuori una partita piacevole da vedere con cambi di fronte e attacchi continui da parte di tutte e due le squadre. Penso che la nostra conquista, soprattutto la fase di mischia chiusa ci abbia messo nelle condizioni di portare a casa un risultato importantissimo per il prosieguo del nostro campionato. Tengo a fare dei grandi complimenti ai nostri ragazzi per la dedizione fisica e mentale che hanno dimostrato durante tutti gli ottanta minuti della gara».

Il prossimo appuntamento per gli universitari sarà il 6 aprile con la trasferta in Toscana per affrontare i Cavalieri Union Rugby.