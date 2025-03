Eurogymnica twirling: inizia col piede giusto la Serie A

Ad aprire le danze è stata Noemy Vecchio nella nuova specialità Rhythmic Twirl, che con una buona esecuzione si è calata nei panni della diva Marilyn Monroe e sulle note di "Diamonds Are a Girl's Best Friend" si è classificata al primo posto. Camilla D'Acri quest'anno si è presentata con un Freestyle allegro e grintoso, adatto alla freschezza della sua giovane età; sfortunatamente qualche perdita di troppo l'ha fatta retrocedere al nono posto, escludendo la possibilità di recuperare in finale.

Con tutta la sua eleganza Elisa Massari ha portato in campo una rivisitazione della storica "The winner takes it all" degli Abba: proprio come dice la canzone, "il vincitore prende tutto", e così Elisa porta a casa uno splendido oro. La terza medaglia della giornata arriva con il Duo Senior formato dalla consolidata coppia Massari-Fassio che con la loro complicità e interpretazione emozionano tutti i presenti e conquistano il gradino più alto del podio.

Per finire, nella categoria Team Senior, le due Elisa biancoblu sono state schierate su due fronti: da una parte Elisa Gregori nel team composito denominato "Okto Team" , ha gareggiato insieme ad altri grandi atlete delle società di Cormano, Lg2, Santa Cristina, Ninfea e Rivolta; per loro primo posto, seguite da team nel quale gareggia la Massari, insieme ad atlete di Carrù e New Bra.

Silvia Fassio ha concluso la giornata esibendosi nell'Artistic Group composito e ottenendo la medaglia di bronzo. Un debutto brillante nella massima serie dunque, che lascia le coach Liboria e Giulia Actis soddisfatte del lavoro delle atlete e consapevoli di non poter abbassare la guardia in modo da replicare prestazioni e risultati nella seconda prova che si terrà a breve.