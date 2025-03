Paffoni di grande cuore: Misters regala la vittoria allo scadere

Vittoria al cardiopalma per la Paffoni, che si impone in trasferta su Fiorenzuola per 109-111 con un tiro mirabolante di Misters a regalare i due punti ai rossoverdi.

L'inizio non è dei migliori, con i Bees che vanno subito sul 10-2, prima che Corgnati prenda la squadra sulle spalle e suoni la carica per la rimonta: con 10 punti nel primo quarto, il play rossoverde trascina i suoi di nuovo in partita e li spinge al primo parziale positivo di 22-29. Nel secondo quarto i padroni di casa riprendono ritmo e sfruttano la vena di Negri e Galassi per rimettersi in partita al netto di un Corgnati sempre presente, che alza la bandiera della resistenza e mantiene la Fulgor sul 44 pari all'intervallo.

L'inerzia è però tutta dalla parte di Fiorenzuola e nel secondo tempo i padroni di casa riescono a incidere prendendo vantaggio fino anche al 61-48, dal quale però i lupi di Eliantonio risalgono velocemente e raggiungono il -6 al 30' (70-64) con la tripla di Ferraro.

Nell'ultimo quarto arriva la carica Fulgor, che risale e si porta a contatto, stringendo i denti in un convulso finale dove, dopo le belle prestazioni di Maruca e Corgnati, è Ferraro a trascinare i suoi al supplementare con due triple irreali. Nel supplementare la lotta si accende e Paolin sferra i colpi per rimanere in corsa fino agli ultimi secondi: sul 109-108, capitan Balanzoni cerca spazio in area, ma la difesa di casa si chiude e la palla vola fuori dall'arco, dove le sapienti mani di Misters inventano la perla di giornata che regala la vittoria finale alla Paffoni.

Fiorenzuola Bees - Paffoni Fulgor Basket Omegna 109-111

Parziali (22-29, 22-13, 26-22, 22-28, 17-19)

Fiorenzuola Bees: Magaye Seck 19 (8/9, 0/0), Luca Galassi 19 (3/3, 4/9), Andrea Colussa 15 (1/2, 3/6), Emir Sabic 15 (2/4, 3/7), Alessandro Voltolini 15 (6/8, 1/3), Matteo Negri 11 (1/3, 3/8), Riccardo Bottioni 9 (4/9, 0/1), Ilija Biorac 4 (2/3, 0/1), Sebastian Redini 2 (1/1, 0/0), Sened Aklilu 0 (0/0, 0/0), Flavio Galli 0 (0/0, 0/0), Remigio Bellinaso 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 19 - Rimbalzi: 38 12 + 26 (Andrea Colussa 10) - Assist: 28 (Riccardo Bottioni 11)

Paffoni Fulgor Basket Omegna: Matteo Corgnati 27 (4/5, 5/7), Matteo Maruca 20 (6/9, 2/2), Francesco Paolin 16 (3/6, 1/4), Saverio Mazzantini 14 (4/7, 1/3), Massimiliano Ferraro 12 (0/2, 4/8), Andris Misters 12 (0/2, 4/8), Jacopo Balanzoni 8 (3/4, 0/0), Arsenije Stepanovic 2 (1/4, 0/2), Vitalii Kuznetsov 0 (0/0, 0/0), Tommaso saverio Bellarosa 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 37 11 + 26 (Massimiliano Ferraro 10) - Assist: 23 (Matteo Corgnati 7)