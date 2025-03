Oleggio Junior Basket, Rayen Gammoudi convocato in nazionale tunisina

Assente più che giustificato in questi giorni. Con grande orgoglio l’Oleggio Junior Basket comunica che l’atleta Rayen Gammoudi è stato convocato al raduno della nazionale Under16 tunisina che si terrà a Monastir, in Tunisia appunto, da oggi, 31 marzo, al 5 aprile prossimi.

Si tratta per lo Squalo, cresciuto nel nostro settore minibasket e ora giovanile, della prima chiamata ufficiale e quando accade l’emozione è sempre indescrivibile. Rayen è partito ieri sera, 30 marzo, per essere pronto appunto da oggi.

Rayen quest’anno sta disputando il campionato Under17 Silver, Under19 Gold sotto età per lui e durante la stagione si è anche aggregato alla Divisione regionale 1.

«Siamo molto contenti di questa chiamata per Rayen, un atleta che è con noi praticamente da sempre, dal settore minibasket. È cresciuto tanto, sta continuando a farlo e questa convocazione è un bellissimo traguardo e allo stesso tempo punto di partenza, – commenta il presidente Junior Massimiliano Bonini – il merito di questo primo passo è sicuramente tutto suo, per il grande impegno che da anni mette in palestra e dei suoi allenatori, Alessandro Mattea e Riccardo Nalon e ancor prima degli istruttori minibasket. Raggiungere questi traguardi è un lavoro di squadra, esattamente come la pallacanestro richiede. Siamo certi che tornerà con un bagaglio di esperienze molto pesante che potrà condividere anche con i compagni».