Club76: i risultati del weekend  

In Serie A1 le ragazze di coach Giulio Cesare Bregoli hanno vinto 3-2 nel match casalingo contro Perugia, nel corso della seconda giornata di Playoff Challenge. In Serie B1 MTS Tecnicaer Santena ha vinto 0-3 contro Volley Parella. In Serie B2 l’Alba Volley ha vinto 0-3 contro MTV Guffanti Group Milano. In Serie B2 il Club76 Fenera Chieri ha ceduto 0-3 contro Ascot ToPlay Torino. Le ragazze di coach Moglio affrontano le avversarie al PalaFenera di Chieri senza avere alcun vantaggio dal fattore campo. La formazione torinese si dimostra più forte delle giovani chieresi e totalmente meritevole di prendere l’intera posta in palio. Le ragazze, pur partendo male, riescono a recuperare il primo set fino al 24 pari, ma Moncalieri vince il set. Prossima gara sabato 5 aprile alle 21 ad Alba contro L’Alba Volley.

In Serie C il Club76 Playasti ha vinto 3-2 contro Turin Tech Chisola Volley, nel corso di un match caratterizzato da momenti di up, nei quali le ragazze riescono serenamente a imporre il proprio gioco, e altri di down, dove però le giovani lottano fino alla fine del set, senza mai perdere la concentrazione. Vittoria importante per la classifica, che per ora mette al sicuro le “clubbine”, in una posizione di salvezza.

In I Divisione il Club76 Playasti ha perso 3-0 contro P.G.S. El Gall Mercatò.

Bene anche il Club76 Fenera Chieri Gold in U14, che ha vinto 3-0 contro Teknoservice BZZ Piossasco. In attesa della finalissima di domenica, le “clubbine” proseguono il loro percorso nel girone di classificazione di Under14, agganciando in vetta alla classifica il Pianeta Volley 2011.

ALTRI RISULTATI

Domenica 30 marzo

• Under 18 F. C.R. Piemonte Girone A: MTV Blu vs Club76 Fenera Chieri 0-3

• Under 14 F. C.R. Piemonte Girone 5: Club76 L'Alba Volley vs CUS Torino 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 1°/8° posto: L'Alba Volley vs Club76 Playasti 1-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Tabellone 9°/16° posto: Volley Roero vs Club76 Playasti Provinciale 0-3

• Trofeo Under 16 Femminile Michele Buo Girone A: Villanova Volley Bam Blu vs Club76 Playasti Provinciale 0-3

• CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-39: Alto Canavese Volley vs Fenera Chieri 76 Jr 3-0

• CT16F7 F. C.T. Torino Classificazione 24-30: Monviso Volley vs Club76 GS Pino Gold 3-2