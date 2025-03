Vehementia Tennis Team: fine settimana ricco di impegni 

Ancora un fine settimana a 360 gradi per la VTT di Lagnasco . Presso il Tennistadium , polo pulsante dell’attività, si è svolto un raduno tecnico regionale maschile e femminile riservato agli under 9 e agli under 10 che rappresentano il meglio del movimento piemontese nelle due categorie. Il raduno è stato diretto dal Tecnico regionale Maurizio Calcagno supportato da alcuni fiduciari FITP. Convocati al raduno anche due allievi della Scuola Tennis VTT, Giovanni Ferrato e Lorenzo America .

Nel settore agonistico e sempre con le note giovani si segnala la finale raggiunta da Marta Bruna, tennista della VTT, nel torneo di categoria under 12 svolto presso il Match Ball Bra. La squadra Green della VTT (giocatori nati nel 2009 e 2010) si è laureata vicecampione regionale, battuta solo in finale dai padroni di casa del TC Caselle (To). Componenti della formazione Vittoria Pautasso Roasio, Vittoria Bertaina, Samuel De Maio e Andrea Rivoira.

Sabato prossimo si chiuderanno le iscrizioni per la tappa del Kinder Trophy Joy of Moving che vedrà giocatori e giocatrici di età compresa tra i 9 e i 16 anni misurarsi dal 7 al 16 aprile sui terreni di gioco della VTT. Sono già circa 250 gli iscritti per quella che si annuncia come una festa di sport e divertimento. Non mancherà la classica gita al Masters 1000 di Montecarlo, sempre la prossima settimana, altro appuntamento classico per i giovani del centro di Lagnasco che potranno vedere all’opera alcuni tra i grandi del circuito mondiale ATP.