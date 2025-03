Il moto club Alfieri monopolizza i podi nel weekend tra Regionale enduro, motocross e supermoto

Piloti e staff sono stati impegnati a Gambasca (Cuneo) per la prima tappa del Campionato regionale di enduro. Gli Alfieri hanno vinto nella gara a squadre per i migliori risultati ottenuti, con i piloti Alessio Berger, Flavio Dagatti e Bartek Scarfiello. Pioggia di podi anche nelle classifiche individuali. Vincenzo Politanò vince nella Training, seguito, al quarto posto, da Cristiano Scarfiello. Quarta piazza anche per Pier Marco Falabrino nella Ultra Territoriali. Primo posto per Alessio Berger nella Top Class, seguito, al quinto, da Gabriele Doglio. Ottavo e nono posto nei Cadetti per Alberto Dagatti e Pietro Ansaldi. Podio monopolizzato dagli Alfieri nella 50, con il primo posto di Bartek Scarfiello e il terzo di Gabriele Mignone. Simone Borsello chiude sesto nella Junior 2 tempi, seguito, all'ottavo, da Samuele Gilardi. Filippo Alutto agguanta la seconda piazza nella Senior 4 tempi, mentre Flavio Dagatti vince nella categoria Major 450. Massimo Rosso manca il podio per un soffio, chiudendo quarto nella Veteran. Secondo posto per Paolo Bertorello tra gli Ultra Veteran, seguito, al sesto e al nono posto, dai compagni Mauro Vanara e Pier Luigi Truffo. Sabrina Lazzarino vince nella categoria Femminile.