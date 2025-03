MTS Tecnicaer Santena vince il derby contro il Volley Parella

Altra netta e importante vittoria per le tigri della MTS Tecnicaer Santena , che in trasferta nel derby torinese contro il Volley Parella guadagna tre punti fondamentali per mantenere il quarto posto in classifica a due punti dalle due squadre che precedono, Volpiano e Volano, entrambe vincenti, rispettivamente contro Palau e contro Bra.

Ottimo l'approccio di Destefanis e compagne al match, che in un'ora e diciassette minuti chiudono la sfida. Risultato mai in discussione, ad esclusione di un piccolo calo nel terzo set, prontamente recuperato grazie all'intervento di alcuni innesti dalla panchina.

Nel primo set coach Zanelli schiera Granieri in palleggio, Nardoianni opposto, Destefanis e Ruggiero in centro, Malinov e Riva in banda e Formaggio libero.

Dopo un iniziale equilibrio fino all'11 pari è la Tecnicaer Santena a prendere il largo sulle avversarie, mettendo a segno un parziale di 6 punti, che costringe coach Medici a chiamare in rapida successione due time out, per cercare di arginare l'avanzata delle avversarie. Destefanis e compagne però non hanno nessuna intenzione di mollare il vantaggio accumulato e con una Formaggio che fa buona guardia in seconda linea, Granieri non può far altro che servire con precisione i suoi attaccanti, che vanno a segno: 25-18 Santena e va in archivio il primo set.

Nel secondo parte nuovamente il sestetto base del primo: grazie soprattutto ad una buona difesa di squadra e una Malinov in perfetta forma si procede con grinta e sostanza. Sul finale di set entra Tesanovic al posto di Riva e si arriva al set point conquistato da Nardoianni con un fendente in diagonale. Il punto del 2-0 punto lo mette a terra ancora una volta l'incontenibile Malinov: 25-17 e cambio campo.

Anche nel terzo e decisivo set si parte con equilibrio, ma fin dai primi scambi si vede una Tecnicaer che non cede il passo alle avversarie e colpo dopo colpo si porta in vantaggio di 5 punti (11-6). Il Parella dal canto suo prova in tutti i modi ad opporsi alla formazione santenese, ma spesso sono più gli errori dei punti a fare la differenza e il divario del parziale aumenta arrivando a 19-10. Quasi tranquille per l'andamento del set Destefanis e compagne manifestano un piccolo calo di concentrazione. Subito coach Zanelli cerca di rimediare con qualche cambio: così entrano Venco e Cabassa al posto di Granieri e Nardoianni e Tesanovic al posto di Riva. Ci pensa proprio Cabassa a mettere a terra il 24° punto del set con un pallonetto che la difesa del Parella non riesce a neutralizzare. La chiude infine Ruggiero con un attacco in primo tempo: 25-18 e tre punti per la Tecnicaer Santena.

Ora si torna a lavorare in palestra in vista della prossima sfida contro il Club Italia in calendario sabato 5 aprile, alle ore 18.45, al PalaSer di Santena.

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B1 FEMMINILE - GIRONE A - GIORNATA 21

Volley Parella Torino vs Mts Tecnicaer Santena 0-3

Parziali (18/25 17/25 18/25)

MTS TECNICAER SANTENA: Cabassa 1, Tonelli, Granieri 4, Vione, Malinov 16, Venco, Nardoianni 11, Ruggiero 9, Riva 9, Lazzarin, Destefanis 4 (K), Tesanovic.

Liberi: Formaggio, Greco

Allenatori: Zanelli, Demichelis

Dirigente acc: Lauritti