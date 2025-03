Bertram Derthona: la Basketball Champions League ha ufficializzato date e orari del quarto di finale

La Basketball Champions League ha ufficializzato date e orari della serie del quarto di finale che vedrà la Bertram Derthona Tortona sfidare La Laguna Tenerife . Gara-1 si giocherà in trasferta sull’isola di Tenerife mercoledì 9 aprile alle ore 21:45 italiane (20:45 spagnole), esattamente sette giorni dopo andrà in scena la Gara-2 casalinga, in programma mercoledì 16 alle ore 18:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. Per l’ eventuale gara-3 si tornerà nuovamente alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna, match fissato per mercoledì 23 sempre alle ore 21:45 .

In palio l’accesso alla Final Four del 9-11 maggio per la quale battaglieranno negli altri quarti AEK Betsson Atene-Nanterre 92, Unicaja Malaga-UNAHOTELS Reggio Emilia ed Era Nymburk-Galatasaray, con la vincente di quest’ultima che incrocerà in semifinale chi uscirà fuori dalla sfida tra Derthona e Tenerife.

BIGLIETTERIA

Per la Gara-2 di mercoledì 16 aprile i biglietti saranno disponibili a partire già da giovedì 3 aprile, dalle ore 12 online sul sito di Vivaticket e dalle ore 16 nella sede di via San Marziano 4 a Tortona. Di seguito la tabella dei prezzi per Gara-2:

SETTORE INTERO ABBONATI Parterre Derthona 30 € 2 € Parterre Bianconero 30 € 2 € Tribune (Derthona e Bianconera) 10 € 2 € Parterre Laterale Sud 30 € 2 € Parterre Laterale Nord 30 € 2 € Curva Derthona 5 € 2 € Curva Sud 5 € 2 € Tribuna Ospiti 20 €

Per gli abbonati del Courtside il biglietto costa 5 €. Per ogni ulteriore informazione relativa alla vendita dei biglietti per la gara è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4, telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a biglietteria@derthonabasket.it.