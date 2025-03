Il Country Club Cuneo parte bene in serie C femminile

Hanno preso il via nel fine settimana i campionati di serie C. Il Country Club Cuneo ha due formazioni nella rassegna e la prima uscita di entrambe è stata positiva. Brillante vittoria infatti per la squadra A del Country Club Cuneo sui campi del TC Valperga. La sfida si è chiusa per 4/0. Netta la superiorità del team cuneese nei singolari giocati da Gatti Eleonora 2.6 e Agamennone Anna 3.1 mentre la giovane Tranchero Eleonora si é resa protagonista di un’ottima rimonta sulla Noascon vincendo 6/7 6/1 7/5 da 2/5 sotto al terzo. Nel doppio Tranchero e Agamennone hanno sigillato il poker di giornata per 6/1 rit. Capitano della formazione, Baccanelli Andrea: «Una bella prima - sottolinea IL DT del Country Moreno Baccanelli - che ha aperto in modo soddisfacente il nostro campionato». Un ringraziamento particolare al main sponsor della serie C femminile (squadra A), Gino S.p.A.