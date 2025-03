160Bike: 2 appuntamenti in bicicletta

Sabato 12 aprile torna l'appuntamento con 160Bike, il format che promuove lo sport in natura e il movimento anche per le persone con difficoltà motorie. In apertura, alle ore 10:30, presso il nostro stand, incontro e dibattito interattivo con il Centro Servizi SUISM sui benefici dell’attività fisica e sull’utilizzo della bicicletta a scopo terapeutico. Intervengono: Anna Mulasso e Luca Beratto del Dipartimento di Scienze Mediche, Università degli Studi di Torino. A seguire, tutti in sella con 160Bike all’interno del Parco delle Vallere.