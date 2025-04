BEA Chieri: la serie C cade a Varese

Terzultima giornata di regular season per la Serie C Interregionale , sabato 29 marzo 2025 , con i Leopardi che sono ospiti di Varese Academy al Palasport di Arcisate. Un primo periodo poco lucido permette ai padroni di casa di andare in doppia cifra di vantaggio, per poi respingere i tentativi di rimonta dei padroni di casa.

LA GARA

Rimaneggiato dalle assenze, coach Conti deve fare a meno di Possekel, Musto e Amadu. Le assenze pesano già dalla prima decina, con Varese che si affida al solito Seini vicino a canestro per mettere 10 lunghezze di separazione tra le due squadre. I Leopardi reagiscono già dal secondo quarto, con capitan Drame che prova a caricarsi la squadra sulle spalle, riuscendo a diminuire il gap. Varese, però, si conferma solida sia difensivamente che offensivamente, andando alla pausa lunga in vantaggio di 15 punti.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, BEA entra in campo con tanta intensità nonostante le rotazioni ridotte: le triple di Ruà accorciano le distanze, con Okoro a fare la voce grossa vicino a canestro. Varese si affida nuovamente a Seini, coadiuvato da Veronesi e Pinzi, per ritornare sulla doppia cifra di vantaggio, gestendo l’ultima decina e riuscendo a rispedire al mittente il tentativo di rimonta dei chieresi.

IL COMMENTO

«Partita contro la terza in classifica giocata a ranghi ridotti a causa delle assenze di Amadu, Musto e Possekel – commenta coach Carlo Colò – che hanno richiesto un grande sforzo ai ragazzi contro una squadra molto intensa e con un reparto lunghi di livello superiore. Nonostante le evidenti difficoltà nelle rotazioni sotto canestro, i ragazzi hanno mostrato grande compattezza e spirito di sacrificio. Abbiamo espresso il nostro basket con grande attenzione difensiva, evitando di subire troppo a rimbalzo. Tuttavia, questo dispendio di energie ci ha penalizzato in fase offensiva, dove le nostre percentuali continuano a essere basse. Ormai certi dei playout, stiamo sfruttando queste ultime partite di stagione regolare per prepararci al meglio a quelle che saranno vere e proprie battaglie. La squadra si sta compattando, lavorando duramente e dimostrando di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario, come avvenuto nell’ultimo mese. Dobbiamo continuare su questa strada, perché questo gruppo merita di mantenere la categoria».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Ancora una partita in trasferta, l’ultima della stagione regolare, per i Leopardi: la squadra di coach Conti sarà impegnata sul campo di Venegono sabato 5 aprile alle 18:00.

VARESE ACADEMY – BEA CHIERI 74-60

Parziali: 16-9; 39-26; 52-43

VARESE: Moranzoni, Veronesi 9, Sartori, Giani, Ewanke, Gandini, Nantah, Lunardi 4, Pinzi 8, Moltrasio 8, Seini 19, Bosso 4. All. Danna.

BEA: Drame 17, Okoro 11, Ruà 10, Galliera Ricci 5, Gatti 5, Viggiano 4, Mout 4, Stiffi 2, Draghici 2, Possekel NE. All. Conti, 1° Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone.