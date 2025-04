Scattano i playoff dell’Autosped BCC Derthona

Debutto assoluto per l’Autosped BCC Derthona nei playoff di Serie A1 Femminile: domani sera, alle ore 20.30, la squadra allenata da coach Orazio Cutugno sarà di scena alla Cittadella dello Sport contro l’Alama San Martino di Lupari. Il nuovo momento storico per il Club sarà accompagnato dal pubblico che da sempre sostiene le gesta di Attura e compagne.

Il BCC ha concluso la regular season al quarto posto, facendo del campo casalingo un fortino espugnato da Schio, Venezia, Campobasso (le uniche tre squadre arrivate davanti alle Giraffe in classifica) e Faenza nell’ultimo turno di stagione regolare.

La formazione allenata da Cutugno ha suddiviso quasi equamente i punti conquistati nel corso della stagione regolare, vincendo in trasferta sui campi di Geas Sesto San Giovanni, Battipaglia, San Martino di Lupari, Alpo e Sassari.

Le avversarie del primo turno playoff, dopo avere perso le prime sei partite di campionato, hanno risalito la classifica in modo deciso conquistando undici successi nelle successive quattrordici gare, che sono valse il quinto posto finale: le uniche sconfitte sono arrivate contro Schio, Venezia e proprio l’Autosped BCC Derthona.

Le due sfide di regular season sono state contraddistinte dal grande equilibrio, rotto dalle Giraffe solo nelle battute conclusive di entrambe le partite. Sarà dunque una sfida dal grande fascino, contro una delle formazioni storiche del torneo, a inaugurare i primi playoff del BCC nella massima serie.

I quarti di finale si articolano al meglio delle tre gare, con la sequenza casa-fuori-casa per la squadra meglio classificata al termine della stagione regolare. Gara 2 è in programma al PalaLupe domenica 6 aprile alle ore 18, mentre l’eventuale ‘bella’ si disputerà alla Cittadella dello Sport mercoledì 9 aprile alle ore 20.30.

A presentare Gara 1 dei quarti di finale è stato, come di consueto, coach Orazio Cutugno: «Inizia un altro capitolo della stagione. Conosciamo le nostre avversarie, come loro conoscono noi avendole recentemente affrontate in campionato. Per noi è ancora una volta il momento di sapere vestire l’abito giusto secondo ciò che richiede la serata. Arriviamo all’esordio ai playoff consapevoli del percorso fatto, con l’esperienza di un gruppo che è cresciuto in ogni circostanza e il desiderio di regalare al nostro pubblico uno spettacolo all’altezza del supporto che ci ha sempre dimostrato. Cercheremo di aprire la serie con la lucidità mentale e l’energia di squadra indispensabili per affrontare un roster fisico e aggressivo come San Martino di Lupari».

Curiosità ed ex della gara – Sulle sedute della Facility della Cittadella dello Sport saranno distribuite le t-shirt ‘Dream on’, il claim che la Società ha identificato per accompagnare il percorso nei primi playoff della propria storia in A1.

All’ingresso della Facility della Cittadella dello Sport sarà collocato un banchetto del Canile di Tortona, che venderà le uova di Pasqua su cui campeggia anche il logo del Derthona e del BCC Derthona Basket per finanziare le attività del Canile stesso e della Casa dei Mici.

All’ingresso sarà nuovamentee presente il desk di ‘Incontri DiVini’ che promuove il ‘Giro del Vescovado’, una camminata con degustazione di vini delle colline tortonesi che si svolgerà a Costa Vescovato e dintorni nei primi giorni del mese di maggio. Al desk sarà possibile richiedere informazioni e dare la propria adesione alla giornata.

I tagliandi per assistere all’incontro sono ancora disponibili con le consuete modalità di vendita: online sul sito di Vivaticket, presso la sede del Derthona Basket sia in via San Marziano 4 a Tortona e, domani, presso la biglietteria della Cittadella dello Sport nel pomeriggio del giorno di gara.

Sono tre le ex della sfida dei quarti di finale, tutte oggi in maglia BCC Derthona: Caterina Dotto ha indossato la canotta delle Lupe dal 2018 al 2020 collezionando 30 presenze tra tutte le competizioni, Arianna Arado ha giocato in Veneto dal 2020 al 2024, con 117 partite tra A2 e A1, mentre Alice Milani ha fatto parte del roster di San Martino di Lupari dal 2016 al 2019 e nel 2020/21, chiudendo la sua esperienza con 135 presenze all’attivo.