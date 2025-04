BEA Chieri: le gare del settore giovanile    

Tra le gare dei giorni scorsi, l'Under 15 Eccellenza vince gara 2 (su 3) della serie con GGS Basketball Project e termina così la stagione al settimo posto assoluto in Regione. L'Under 17 Uisp vince la prima gara della seconda fase Top con SanGip, l'Under 14 Femminile supera Area Pro nella terza giornata del girone Titolo (dopo la sconfitta con Pnc Nole), l'Under 17 Regionale vince il derby con Unione Basket Collinare e l'Under 13 Gold, nelle gare della seconda fase Coppa, vince con Franzin Van Noce (gruppo Arancio). Successo anche della Top Junior CSI impegnata in trasferta con Venaria, e dell'Under 19 Gold, che termina la prima fase al secondo posto, con Abet Bra.

Cedono l'Under 14 Regionale con Basket Bollente, l'Under 17 Eccellenza nella seconda fase Coppa con 5 Pari Torino e l'Under 13 Regionale con Ginnastica Torino.