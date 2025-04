Volley Parella e Lasalliano Volley insieme per la crescita della pallavolo giovanile  

Una partnership che nasce con l’obiettivo di promuovere la pallavolo giovanile maschile e offrire nuove opportunità di crescita ai giovani atleti del territorio. L’accordo tra le due società rappresenta un passo importante per lo sviluppo del movimento pallavolistico locale, mettendo a disposizione risorse tecniche, strutture e competenze per favorire la crescita dei talenti emergenti. Il lavoro sinergico dei rispettivi staff tecnici e dirigenziali metterà a disposizione dei giovani dei percorsi formativi mirati e un’attenzione particolare allo sviluppo individuale e di squadra e la possibilità di allenarsi in un ambiente altamente qualificato.