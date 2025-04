Wash4Green Pinerolo: il sogno europeo termina al Pala Megabox

Si chiude a Pesaro, in semifinale, il percorso della Wash4Green Pinerolo nei playoff Challenge . La Megabox Ond. Savio Vallefoglia conquista la finale con un secco 3-0, guidando il gioco per tutta la gara senza mai lasciare spazi ad Akrari e compagne. Coach Marchiaro, come nei precedenti incontri, si gioca tutte le sue carte ma deve fare a meno di due importanti pilastri, Smarzek e Sylves, in campo solo pochi minuti per problemi fisici. Nella metà campo di casa la Megabox appare in piena forma, a muro e in attacco mostra tutta la sua forza fisica guidata dalla mvp Giovannini (16 punti di cui 5 muri e 2 ace) e dall’opposto Bici (18 punti con il 48% di efficienza in attacco).

Per la Wash4Green Pinerolo si chiude, dunque, la stagione 24-25, la terza nel campionato di serie A1. Un sogno, quello della Challenge Cup, quasi sfiorato ma che ha visto un gruppo in crescita giocare una seconda metà di campionato a livelli davvero molto alti, arrivando in una semifinale per un posto nella terza coppa europea. Il sogno europeo, per quest’anno si chiude qua. Si ripartirà, come sempre, dai saluti e dai benvenuti, da nuovi obiettivi e dai grandi progetti con l’entusiasmo e la voglia di fare che contraddistingue sempre questa grande squadra.

LA PARTITA

1 SET | Le padrone di casa salgono subito a +4 con Bici in attacco. Sul punteggio di 8-4 Marchiaro si gioca il primo time out. Weitzel a muro chiude la strada a Moreno poi Bracchi attacca out ed è 13-7 Megabox. La Wash4Green conquista il cambio palla con la stessa Bracchi, Cosi incalza e D’odorico gioca bene con le mani del muro portando il punteggio in equilibrio (15-14). Il fallo di Bici regala il 16-16. Le due formazioni proseguono punto a punto per tutta la seconda metà del primo parziale. La situazione si sblocca sul 21-21 quando le marchigiane siglano un break di tre punti che vale il set point (24-21). Smarzek annulla la prima palla set ma l’errore al servizio chiude i giochi 25-22.

2 SET | Inizio fotocopia del primo parziale con la Megabox avanti 6-2. Qualche errore di troppo nella metà campo piemontese porta le avversarie sul +6 (10-4). Moreno dai nove metri firma un mini break ma le padrone di casa riprendono subito palla difendendo il vantaggio (13-8). Giovannini gioca sulle mani del muro per il 17-12 poi è Bici dalla seconda linea a mettere a terra il pallone del 21-13. Al servizio l’opposta mette in difficoltà la ricezione ospite e con l’invasione di D’odorico si chiude il secondo set (25-14).

3 SET | La musica non cambia anche nel terzo parziale, Giovannini in attacco macina punti e Candi a muro ferma la strada a Rubright (9-4). Marchiaro chiama time out per provare a fermare la corsa delle marchigiane ma la Megabox continua ad imporre il proprio ritmo. Weitzel mura prima Cosi poi D’odorico (15-9) e Lee piazza il punto che vale il 17-10. La Wash4Green non riesce a mettere in difficoltà la squadra di casa, Bici con un attacco in diagonale chiude il match 25-12.

SALA STAMPA

Gaia Giovannini (Megabox Ond. Savio Vallefoglia): «Sono davvero felicissima della partita che abbiamo fatto questa sera, siamo state un bellissimo gruppo tutto l’anno, e lo abbiamo confermato in questa occasione molto importante, partite del genere fanno bene al cuore. Sono molto orgogliosa del lavoro che abbiamo fatto durante tutto l’anno, ci meritiamo di continuare questo sogno perché abbiamo lavorato sodo tutto l’anno e ci meritavamo di arrivare in finale contro Chieri per provare a conquistare il pass per la Challenge Cup».

IL TABELLINO

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA-WASH4GREEN PINEROLO 3-0

Parziali (25/22, 25/14, 25/12)

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bici 18, Giovannini 16, Candi 3, Kobzar 1, Weitzel 9, Lee 8, De Bortoli (L), Feduzzi. Non entrate: Michieletto, Torcolacci, Perovic, Ladza, Carletti, Kovaleva (L). All. Pistola.

WASH4GREEN PINEROLO: Cosi 3, Sylves 2, D’odorico 4, Bracchi 6, Moreno 7, Avenia 4, Di Mario (L), Sorokaite 3, Cambi, Bussoli, Moro, Rubright 2, Smarzek 3, Akrari (L). All. Marchiaro.

ARBITRI: Brunelli Michele, Luciani Ubaldo.

NOTE | Spettatori: 422. Durata set: 27’, 22’, 23’. Tot 72’. MVP: Gaia Giovannini.