Autosped BCC Derthona: rimonta da sogno

Una rimonta esaltante e da scrivere negli annali dell’ Autosped BCC Derthona è la fotografia perfetta per raccontare il debutto assoluto delle Giraffe nei playoff di Serie A1 . Dopo avere toccato il -18 nel primo tempo, la formazione allenata da Orazio Cutugno rientra già sotto la doppia cifra di distacco all’intervallo, per poi completare il proprio capolavoro con un secondo tempo che infiamma la Cittadella dello Sport e dà l’1-0 nella serie. Costretto a rinunciare a Zahui B. già nella seconda frazione, il BCC si compatta, trova un contributo molto importante su entrambi i lati del campo da parte di tutte le giocatrici, ribalta la partita ed esalta il pubblico, che spinge l’Autosped al successo.

Primo quarto complesso per il BCC, che subisce la precisione nel tiro da fuori (5/9) e l’intensità messa in campo da San Martino di Lupari: le ospiti approcciano meglio, allungano oltre la doppia cifra di margine e chiudono avanti 11-25 al 10’. Nei primi minuti del secondo periodo, le ospiti dilatano ulteriormente il gap, prima che la formazione allenata da Cutugno abbia una reazione difensiva e trovi alcuni canestri vicino al ferro che accendono anche il pubblico. Con la tripla di Melchiori in chiusura di primo tempo, l’Autosped torna sotto la doppia cifra di distacco (33-42).

Al rientro dagli spogliatoi, il BCC cresce ulteriormente di intensità difensiva, alimentando da questo fondamentale l’attacco, che sale di efficacia: le Giraffe mettono la testa avanti in un paio di occasioni, ma nel finale San Martino opera il controsorpasso e chiude avanti 56-59 al 30’. L’ultima frazione è un crescendo di tensione: le percentuali calano e si assiste a una vera e propria partita di scacchi, che porta a un finale in volata. Il BCC entra negli ultimi due giri di lancette avanti di un possesso pieno (66-63) con il canestro di Attura, situazione che rimane invariata con la freddezza in lunetta di Bickle e Arado. Il canestro da tre punti di Penna, a 18 secondi dal termine, chiude la partita: l’Autosped vince 71-65.

Le parole di Arianna Arado: «È stata una partita molto tosta, in cui abbiamo avuto un brutto approccio. Siamo state però brave a reagire, controllando anche i rimbalzi. Sono molto contenta della prestazione della squadra, perché ognuna ha messo in campo tutto quello che aveva. Domenica dobbiamo andare a San Martino con la stessa energia messa nel secondo tempo».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «La partita di oggi è stata davvero dura, da playoff. Noi non abbiamo avuto il giusto approccio, poi però vanno dati grandissimi meriti a tutte le ragazze che hanno messo in campo uno sforzo extra. Il secondo tempo è stato di alto livello, ora ci prepariamo alla fisicità e all’impatto che San Martino avrà anche domenica».

Autosped BCC Derthona - Alama San Martino di Lupari 71-65

Parziali (11-25, 33-42, 56-59)

BCC Derthona: Dotto 9, Marangoni 2, Fontaine ne, Milani ne, Premasunac, Leonardi, Zahui B. 5, Arado 15, Attura 13, Melchiori 11, Penna 10, Gatti ne. All. Cutugno.

San Martino: Simon 12, D’Alie 6, Guarise, Cvijanovic 7, Cedolini ne, Gilli 2, Del Pero 7, Piatti, Robinson 12, Bickle 19. All. Piazza.