S.G. Concordia: le gare del weekend

Un Campionato molto affollato, con un livello adatto anche a chi ha iniziato da poco il percorso agonistico e comincia ad affacciarsi sulle pedane di gara. Sono state più di 250 le ginnaste che hanno gareggiato nelle due giornate, di tutte le categorie, dalle giovanissime Allieve alle Senior, appartenenti alle Società del Piemonte e della Valle d’Aosta. Tra queste, le rappresentanti delle “padrone di casa” hanno ben figurato. Accompagnate dalle tecniche Martina Brosio, Giulia Manusia e dalle assistenti Giulia Maggio e Giada Papasergi, sono scese sulla pedana del Palalancia sette ginnaste della Concordia.

Nella categoria Allieve 1 è salita nuovamente sul podio, conquistando l’Argento, la più giovane delle ginnaste del team chivassese, Adele Oliviero. Nelle Allieve 2, con ben 43 ginnaste in gara, Aurora Scordi ha conquistato la sua prima medaglia, un meritatissimo bronzo, seguita a ruota dalla compagna Noemi Mignano al 4° posto, mentre Aurora Bretto si è piazzata in 12^ posizione. Domenica, Elisa Ferrero si è posizionata al 6° posto nelle Allieve 4, Giulia Randazzo all’ 11° posto nelle Allieve 5, ed Emma Mormando al 9° nelle Junior 2.

Nel fine settimana sono state impegnate anche le ginnaste del settore Gold, che sabato, nel Palazzetto dello sport di Imperia, hanno partecipato alla 3^ Prova del Campionato di Serie C .

La Concordia, per questa terza prova, ha schierato una nuova formazione, presentando la squadra composta da Sabrina De Marco, Daria Molinari e Ilenia Molinaro della Società Gym Aosta, in gara per questa stagione con i colori del club chivassese. Ad accompagnarle, le tecniche Clara Shermer e Selene Osti.

Come le altre squadre che gareggiano nel Campionato di Serie B 2025, la S.G. Concordia non viene inclusa nella classifica finale della Serie C, ma la possibilità di gareggiare su questa pedana ha costituito un'esperienza importante per queste ginnaste “in crescita”, alcune delle quali hanno affrontato per la prima volta una competizione di questo livello.

Nel prossimo weekend, sarà ancora il Palalancia ad ospitare RITMICAMENTE 2025, il consueto Incontro Amichevole Societario riservato alle ginnaste dei Corsi di Base di tutte le sedi della Concordia.