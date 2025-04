Oleggio Magic Basket: capitan Pilotti supera i 7700 punti da professionista

Oltre 7.700: che numero! Per la precisione, sono la bellezza di 7.757 i punti da professionista messi a segno, per ora, da Andrea Pilotti , il capitano dell’ Oleggio Magic Basket . Partendo proprio dall’Olimpia Milano nella stagione 1997/1998 fino a questa 2024/2025 con la maglia degli Squali e con l’ultima partita contro Quarrata, passando da diverse società tutte fra serie B e serie A1, sono tutti i punti firmati in carriera da Pilo da quando il basket è diventato il suo lavoro (a questo numero infatti mancano naturalmente le retine violate durante gli anni del minibasket e delle giovanili). E proprio con la maglia biancorossa l’ala grande 1980 era stato capocannoniere nel 2018/2019 (502 punti in stagione regolare). Una bandierina nuova messa su un cammino lunghissimo che sta proseguendo alla grande.

«Contando proprio tutti i punti forse arrivo anche a 10mila o li supero addirittura, - dice sorridendo Andrea Pilotti - sensazione? Vuole dire prima di tutto che gioco da tanti anni, poi che tutti questi punti, che per carità non sono tutto in una partita, sono sicuramente serviti sia a me per divertirmi, sia a tutte le squadre dove ho giocato. Un bel traguardo, ma si può sempre migliorare, vediamo di far salire il numero».

Difficile ricordare il o i canestri più belli: «Quello più bello deve ancora esserci, è una frase che si dice spesso ma che è vera. Difficile pensare a un canestro più bello di altri, forse direi un canestro quando ero a Latina, contro Sant’Antimo, - racconta - mancava pochissimo, ho preso rimbalzo difensivo, tutti mi chiedevano palla, io ho fatto tutto il campo in palleggio, mi sono fermato, finta perché avevo l’uomo addosso e ho tirato e segnato. Pensavo fosse da tre addirittura, invece da due, ma comunque abbiamo vinto; ero felicissimo. E poi ho segnato in più occasioni, soprattutto negli ultimi anni, tanti tiri liberi per chiudere le partite».