Bertram Derthona: Champions League, scatta la vendita dei biglietti per la Gara-2

A partire da mezzogiorno di oggi, giovedì 3 aprile, scatta la vendita dei biglietti per assistere all'attesa Gara-2 casalinga dei quarti di finale della Basketball Champions League della Bertram Derthona. Il secondo atto contro gli spagnoli de La Laguna Tenerife è in programma mercoledì 16 aprile alle ore 18:30 al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato. La serie mette in palio la qualificazione alla Final Four della principale competizione europea per club della FIBA.