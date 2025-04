Tiro con l'arco: Coppa Italia delle Regioni 2025

A tre mesi dall’evento, svelato il logo della XXIII edizione della Coppa Italia delle Regioni “Memorial Gino Mattielli”. L’evento, uno tra i più attesi della stagione federale, come sempre vedrà sfidarsi le 21 delegazioni regionali sulle tre gare star (due targa e una campagna) nella lotta al trofeo 2025.

Il Piemonte, con le sue sette vittorie (2002, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013 e 2016), mantiene attualmente il primato nell’albo d’oro della manifestazione.

Ma quest’anno, oltre che sulla linea di tiro, il Piemonte sarà anche impegnato nuovamente nell’organizzazione, dopo l’edizione del 2021 ad Asti; l’evento si volgerà infatti all’interno dei Giardini della Reggia di Venaria, alle porte di Torino.

Nel weekend del 27-29 giugno prossimo uno dei luoghi più belli d’Italia diventerà il palcoscenico perfetto per uno degli eventi più complessi, ma al tempo stesso più emozionanti ed intensi.

I Giardini della Reggia sono oggi diventati uno stretto straordinario connubio tra antico e moderno, un dialogo virtuoso tra insediamenti archeologici e opere contemporanee.

Entrambe le gare si svolgeranno nel medesimo sito, facilitandone così lo svolgimento e permettendo di seguire al meglio le sfide.

Il Comitato Organizzatore con il supporto della Reggia di Venaria, il Comune di Venaria Reale, le istituzioni del territorio e il prezioso supporto delle società Arcieri Sentiero Selvaggio, in primis, e Arcieri delle Alpi, sono già all’opera per gli aspetti organizzativi e logistici, per poter offrire a tutti i partecipanti (arcieri, tecnici, accompagnatori, staff e volontari) il miglior evento possibile.

Il programma di massima prevede: venerdì 27 giugno pomeriggio i tiri di prova e la cerimonia di apertura; sabato 28 giugno la qualifica e le prime fasi eliminatorie; domenica 29 le finali e la cerimonia di premiazione.

Il sito ufficiale della manifestazione: coppadelleregioni2025