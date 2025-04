IVECO Cus Torino Rugby, parte la fase playoff

Dopo mesi di intenso lavoro, sacrifici e crescita costante, l’IVECO Cus Torino ha conquistato l'accesso alla seconda fase del campionato regionale di Serie C, entrando nel girone playoff che darà l'opportunità di lottare per la promozione in Serie B. Un traguardo importante, frutto dell’impegno e della dedizione di tutto il gruppo squadra e dello staff tecnico.

L'head coach Nicolas Epifani ha espresso grande soddisfazione per il cammino svolto fino a questo momento: «Fino a questo punto il percorso è stato molto positivo grazie all’impegno messo dai ragazzi. Noi dello staff abbiamo trovato un gruppo di giocatori molto interessante, giovane, proveniente dalle giovanili del Cus Torino e con una buona cultura del lavoro. Questa è una grande soddisfazione per noi. Sicuramente siamo cresciuti molto da settembre a oggi. Ci eravamo prefissati degli obiettivi e li abbiamo raggiunti tutti, sia in termini di crescita nel gioco che di impegno. L’obiettivo che ci eravamo dati come staff era quello di accedere alle fasi finali nel girone playoff per far si che i ragazzi potessero confrontarsi con un livello di gioco superiore».

Il cammino della squadra cadetta è iniziato a settembre con la prima fase del campionato, che si è sviluppata su due gironi: il Girone Piemonte e il Girone Piemonte/Liguria. Dopo una serie di partite combattute, l’IVECO Cus Torino ha conquistato uno dei primi due posti nel proprio girone, insieme al San Mauro. Nell’altro girone, a ottenere il pass per la fase playoff sono state la squadra Amatori Genova e la squadra delle Province dell’Ovest.

Un risultato che premia il lavoro svolto in questi mesi e una mentalità vincente. Ogni partita è stata un’occasione per crescere e migliorare, preparandosi per la fase decisiva del campionato.

Ora i cussini sono pronti ad affrontare le sei partite della fase playoff, che si svolgeranno tra aprile e maggio con la formula del girone all’italiana, andata e ritorno. Alla fine di questo mini-campionato, la squadra che avrà conquistato il primo posto otterrà la promozione in Serie B.

Il debutto in questa fase decisiva è fissato per domenica 6 aprile alle ore 15:30, con l’IVECO Cus Torino che ospiterà gli Amatori Genova sul campo A. Albonico a Torino.

L’entusiasmo è alto ed è ora il momento di dare il massimo per raggiungere l’obiettivo finale.

Vi aspettiamo domenica sugli spalti, i ragazzi hanno bisogno di tutto il vostro calore e sostegno! Forza Cus Torino!