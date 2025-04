Tecnoengineering Moncalieri: la trasferta a Salerno decisiva per la salvezza

Il campionato Techfind Serie A2 entra nel vivo: a due giornate dal termine della regular season, la Tecnoengineering Moncalieri è in piena lotta per il 10° posto - l’ultimo slot utile per evitare la zona play-out. Il prossimo match per la squadra di coach Terzolo è lo scontro diretto con la Salerno Ponteggi, che all'andata si impose al PalaEinaudi per 49-54 in un match combattuto fino agli ultimi possessi.