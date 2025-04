Collegno Basket a caccia di punti pesanti per la classifica

Domenica 6 aprile alle ore 18:00 i Lions tornano in campo nella terza giornata del girone di ritorno della seconda fase di Serie B Interregionale. Sul parquet del Palazzetto di Cecina, la formazione biancorossa affronterà il Verodol Basket Cecina in una sfida che mette in palio due punti importanti per consolidare la propria posizione in classifica.