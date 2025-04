La Reale Mutua Torino ’81 Iren in trasferta contro Chiavari 

Per la diciottesima giornata di regular season, la Reale Mutua Torino ’81 Iren scende in vasca questo sabato fuori casa contro il Chiavari Nuoto. Si affrontano le prime due della classe del girone Nord e ci si aspetta un match di alto livello. All’andata alla piscina Monumentale di Torino, i ragazzi di Simone Aversa hanno perso contro i liguri per 7-10 e sono in cerca del riscatto. L’ultimo match di campionato i gialloblù hanno vinto per 9-6 contro il Lavagna, mentre i ragazzi di Luccianti, ancora imbattuti, arrivano dal successo esterno contro il Metanopoli per 6-14.