La volata-playoff della Bertram riparte dalla capolista Trapani

Sei giornate per tornare dentro le prime otto della classifica. Lo sprint della Bertram Derthona Tortona verso il finale di regular season riprende domani, sabato 5 aprile, con la sfida casalinga alla capolista del campionato Trapani Shark, in arrivo al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato alle ore 20:30 per la 25ª giornata della Serie A Unipol. Interrotta la striscia di 8 vittorie tra campionato e Champions League e in attesa della gara-1 dei quarti di finale a Tenerife contro l’unica imbattuta della coppa europea, anche il menù della Serie A riserva alla formazione bianconera un’altra partita contro un’avversaria appartenente al livello più alto della competizione.

TRAPANI Matricola sui generis, dopo quattro successi di fila la formazione siciliana viene anch’essa da una sconfitta, sul parquet di Sassari (92-80), ko che le è costato il primo posto in solitario ma senza scendere dal gradino più alto, visto che per classifica avulsa si fa preferire per il momento alle altre due capolista, Virtus Bologna e Brescia, appaiate con i trapanesi a 34 punti. Al diffuso talento da cui può attingere il coach Jasmin Repesa, la Bertram può opporre anche la consapevolezza di averla già battuta. Con l’84-78 di fine ottobre il Derthona è stata l’unica formazione insieme a Bologna capace di espugnare il PalaShark, un ricordo da cui trarre forza insieme alla coralità di un gruppo che vuole rientrare dentro quella zona-playoff nella quale ha stazionato per 13 turni di fila, prima di uscirne domenica scorsa per gli scontri diretti sfavorevoli con Reggio Emilia e Venezia, le altre squadre a quota 28.

MATCH SPONSOR Simecom sarà il match sponsor della partita con Trapani. Parter del club bianconero anche nell’attuale stagione sportiva, l’azienda fornitrice di luce e gas, attiva da oltre 70 anni nel mondo dell’energia, metterà su tutte le sedute del palazzetto un poster della squadra, mentre nel suo stand ci sarà un Selfie-Box dove chi si farà la foto riceverà in regalo un portachiavi con il doppio logo di Derthona e Simecom. Per il DB Game di metà gara, l’azienda energetica donerà al vincitore la canotta ufficiale di Christian Vital autografata.

CHAMPIONS LEAGUE Prima dell'inizio della partita e durante l’intervallo, sarà possibile acquistare in biglietteria i tagliandi per assistere alla gara-2 casalinga dei quarti di finale contro La Laguna Tenerife, in programma mercoledì 16 aprile alle ore 18:30.

DICHIARAZIONI ⁠«Trapani è squadra lunga e con tantissimo talento, sta giocando una super stagione», dice coach Walter De Raffaele. «Dovremo cercare di limitare sia la loro capacità di punirti in campo aperto con tanti giocatori che le palle perse, oltre ad opporre loro un impatto fisico importante. Il finale di stagione? Vivremo una partita per volta, comprese quelle di coppa. Faranno la differenza gli infortuni, la condizione fisica e la presenza mentale di ogni giocatore».

DERTHONA PER BIMBI DEL TOGO E CANILE DI TORTONA Diverse le iniziative sociali allestite per la gara di domani. Nello spazio accanto alla Curva Sud del PalaEnergica sarà presente il banchetto dell’Associazione Ignesa ODV per raccogliere fondi a sostegno dei bambini orfani e vulnerabili del Togo, fornendo loro aiuti di prima necessità, istruzione e assistenza e garantendo così condizioni di vita dignitose e la speranza di un futuro migliore. In collaborazione con Animals Angels Novi sarà allestito anche lo stand per la vendita delle Uova di Pasqua personalizzate Derthona (al costo di 25 € ciascuna), con il ricavato destinato al Canile di Tortona. Allo stesso canile finiranno anche le cifre raccolte dalla vendita dei biglietti della lotteria (3 €), la cui estrazione avverrà durante la gara interna con Tenerife e che metterà in palio cinque premi, tra cui il maxi-uovo da 6 kg destinato al tagliando vincente.