Novipiù Monferrato Basket, impegno esterno contro Piacenza

Domenica 6 Aprile 2025 alle ore 18 la Novipiù Monferrato Basket sarà impegnata ancora in trasferta, sul campo del PalaFranzanti di Piacenza per affrontare la Bakery Basket Piacenza nel trentacinquesimo turno di Serie B Nazionale Old Wild West .

La squadra di coach Salvemini è reduce da due successi nelle ultime tre gare, in corsa per uscire dalle zone pericolose della classifica. Sono in totale 12 le vittorie in 34 gare fin qui disputate. Alessandro Naoni arrivato a stagione in corso dalla Juvi Cremona sta trascinando i suoi con 11.4 punti di media, con Marco Perin e Raphael Chiti forma il pacchetto esterni, dalla panchina anche il play Tommaso Lanzi, Vincenzo Taddeo ed Emanuele Morvillo. Sotto le plance lo svizzero Laurent Zoccoletti garantisce fisico e una mano educata. Al suo fianco agirà il giovane Valerio Longo, viste le assenze nelle ultimi uscite del lettone Ricards Klanskis, così come sarà in dubbio l’effettiva disponibilità di Joseph Blair.

La Novipiù attraversa un buon momento di forma e cercherà di mantenere aperta la striscia positiva in questo finale di stagione dove ancora tutto è da decidere. Inutile fare calcoli, si affronterà una partita per volta per scoprire poi solamente alla fine quello che sarà il destino nella post season.

MEDIA – La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.