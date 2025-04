Asti Padel Teams: secondo turno fasi finali APT 2024/2025

Lunedì 31 marzo sono state le semifinali Gold ad aprire le danze: nel campo 3 dell’Asti Padel vittoria schiacciante di A-Team su I Puntazos che ci provano in tutti i modi ma non riescono mai ad impensierire gli “argentini” campioni in carica CSI Pro che volano in finale con un inequivocabile 6-2/6-3.

Contemporaneamente, al Waya Padel, vittoria della “cenerentola” del Gold, Arena Padel Team, che si era qualificata ai playoff di categoria nell’ultimo turno di regular season e che è riuscita, incontro dopo incontro, ad ottenere il pass per la finale, questa volta battendo 6-4/6-4 i padroni di casa Those Six, una delle favorite alla vittoria del titolo finale ad inizio stagione che invece si dovrà accontentare della finalina per il terzo posto contro I Puntazos.

Martedì 1° aprile è stato invece il turno del Silver: sui campi 3 e 4 dell’Asti Padel si sono visti due incontri equilibratissimi, entrambi terminati al super tie-break ed entrambi andati oltre la quota dei 10 punti.

292PADEL, dopo aver passato il turno vincendo a tavolino contro una delle squadre pretendenti al titolo di categoria, si presenta alla semifinale contro F.T.P. Soc. Coop. senza timore reverenziale e, anzi, porta a casa il primo set con un rapido 6-2. Al cambio coppie la situazione si ribalta e il 6-1 per F.T.P. obbliga le compagini al super tie-break finale: dopo aver comandato per quasi tutta la frazione, F.T.P. si fa recuperare fino al 9-9 che costringe al doppio vantaggio: l’ultima palla di 292PADEL inviata direttamente nella parete avversaria regala l’11-9 finale che manda F.T.P. alla finale per il primo posto di domenica 6 aprile.

Vedi l’incontro integrale su Youtube: APT ASTI – F.T.P. Soc. Coop. vs 292PADEL

Contemporaneamente, ma sul campo 4, Juve e TSG Italia Padel danno vita ad un altro incontro mozzafiato, durato decisamente di più visti i molti game giocati: nel primo ha la meglio TSG per 6-4, mentre nel secondo ci vogliono 12 game (7-5) per determinare il pareggio della Juve. Nel super tie-break batti-e-ribatti fino all’ultima pallina per l’11-9 a favore della Juve che raggiunge F.T.P. in finale.

Nella stessa sera ha preso il via anche la Coppa Bronze, con l’incontro tra Breaking Ball e Addominal, due squadre del Gold eliminate ai quarti di finale che però hanno disputato un’amichevole a causa dell’assenza del terzo giocatore per Addominal che regala così il massimo risultato agli avversari, ovvero 6-0/6-0. Mercoledì 2 aprile i restanti tre incontri Bronze hanno visto la vittoria di Eagles su 100k con un doppio 6-3 e il debutto di Angolo della Carne che deve cedere 2-6/0-6 contro Asados, che grazie a questo risultato si qualifica per la finalissima Bronze contro Breaking Ball. Partita infinita quella tra Impensabili e Treni Golf Asti Padel, decisa al super tie-break terminato 15-13 in favore di Impensabili che si qualificano alla finalina per il terzo posto contro 100k (rientrati grazie alla rinuncia di Eagles), eliminando clamorosamente Treni Golf A.P., partiti nel Silver con i favori del pronostico ed estromessi da tutte le competizioni.

Domenica 6 aprile si svolgerà quindi l’ultimo atto di questo lungo campionato invernale, si partirà alle 9:30 con entrambe le gare finali della Coppa Bronze: sul campo 1, dal manto di colore rosso, si svolgerà la finale per il terzo posto tra 100k e Impensabili, mentre sul campo 2, dal fondo blu, la finale per la Coppa tra Breaking Ball e Asados. Alle ore 11:30, con uno schema simile, vedremo sul campo 1 292PADEL vs TSG Italia Padel per il terzo posto e Juve vs F.T.P. Soc. Coop. sul campo 1 per il Trofeo Silver. Alle 12:30 la massima espressione del campionato: sul campo 2 si giocheranno il gradino più basso del podio I Puntazos e Those Six mentre sul campo 1 A-Team e Arena Padel Team daranno vita al rematch della finale CSI Pro del 22 settembre scorso, quando A-Team ottenne il titolo di categoria col risultato 6-2/7-6.

A seguire premiazioni per i primi tre classificati di ogni categoria, premiazione del miglior giocatore Ranking APT 2025 e quindi grigliata argentina con Asado Fuego & BBQ.