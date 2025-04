La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 contende a Vallefoglia un posto nella CEV Challenge Cup

La stagione è ai titoli di coda per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 ma in palio c’è ancora molto da giocare. L’ultima partita del 2024/2025 offre alle biancoblù la possibilità di partecipare di nuovo alla CEV Challenge Cup . A contenderle il posto sarà la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nella finale dei Playoff Challenge A1 Tigotà . L’incontro è in programma al PalaFenera domani, sabato 5 aprile , con fischio d’inizio alle ore 20 .

Tanto Chieri quando Vallefoglia hanno fatto il loro ingresso nei Playoff Challenge dopo essere state eliminate nei quarti del tabellone scudetto da Novara e Milano. Al secondo turno le due squadre hanno avuto un cammino speculare contro Perugia e Bergamo, imponendosi 0-3 nell’andata in trasferta e 3-2 nel ritorno in casa. Grazie al quinto posto nella regular season Spirito e compagne sono poi avanzate direttamente in finale, evitando la semifinale in cui Vallefoglia con un 3-0 ha spento i sogni europei di Pinerolo.

Con una vittoria Chieri confermerebbe la sua presenza in una coppa europea per il quarto anno di fila e parteciperebbe per la terza volta alla CEV Challenge Cup dopo il trionfo del 2023 e il secondo posto del 2025. Per Vallefoglia sarebbe invece il debutto assoluto in Europa.

«La partita con Vallefoglia è fondamentale per noi, per chiudere bene questa stagione e per classificarci alla prossima Challenge Cup – sottolinea la centrale Sara Alberti – Sappiamo quando la società, i tifosi e la piazza ci tengano, quindi daremo il massimo per ottenere il miglior risultato».