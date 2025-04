IVECO Cus Torino pronta per la trasferta a Prato

L’ IVECO Cus Torino è pronta a scendere di nuovo in campo per la 17ª giornata del campionato di Serie A , penultimo appuntamento della stagione. Domenica 6 aprile alle ore 14:00 , i biancoblu affronteranno in trasferta i Cavalieri Union Rugby Prato Sesto , in una sfida che si prospetta avvincente.

Dopo l’importante vittoria casalinga della scorsa settimana, combattuta fino all’ultimo minuto, i cussini tornano sul terreno di gioco con la voglia di replicare la stessa intensità, determinazione e concentrazione. Sarà uno scontro tutt’altro che semplice con la formazione toscana che cercherà il riscatto davanti ai propri tifosi dopo la netta sconfitta subita contro Parabiago.

Non ci resta che sederci comodi e goderci il match trasmesso in diretta sulla pagina Facebook ufficiale “CUS Torino Rugby”.

Non solo la Serie A: sarà un fine settimana ricco di impegni per tutte le squadre del CUS Torino Rugby. Oggi, sabato 5 aprile, i ragazzi dell’U16 NRG Academy scenderanno in campo alle ore 16:00 in trasferta a Parabiago. Invece, domenica 6 aprile, appuntamento alle ore 11:30 ad Ivrea per l’U18 del progetto NRG Academy impegnata nella Coppa Interregionale “Mare e Monti”.

Alle ore 15:30 sarà la volta anche della Serie A Élite femminile: le nostre ragazze affronteranno in trasferta il Colorno; contemporaneamente in casa la Serie C ospiterà l’Amatori Genova per la prima sfida di playoff.