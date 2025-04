Oleggio Magic Basket, terza di ritorno: a Siena per fare il bis

Terza giornata di ritorno della fase play-in Gold. L'Oleggio Magic Basket sarà ospite del Costone Siena domani, domenica 6 aprile, alle ore 18. In campo gli Squali già consapevoli, vista la gara di andata, che sarà una nuova intensa battaglia.

Lancia la carica Achille Lonati: «Quella di domani contro Siena sarà una sfida complessa e da affrontare con grande attenzione. All’andata abbiamo incontrato molte difficoltà: Siena è una squadra organizzata e con buona qualità e fisicità nei singoli, - dice lo Squalo - giocare in trasferta aggiunge sempre un livello di complessità, sia per l’ambiente che per il ritmo che gli avversari riescono spesso a imporre davanti al proprio pubblico».

I biancorossi, già certi dei playoff, ora guardano alla posizione: «È una partita che pesa molto sulla classifica: vincere significherebbe restare agganciati al primo posto e dare continuità al nostro percorso» chiude Lonati.