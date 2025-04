La Reale Mutua Torino ’81 Iren perde contro la capolista Chiavari Nuoto

La Reale Mutua Torino ’81 Iren esce sconfitta dal big match contro il Chiavari Nuoto per 11-10 . Partita equilibrata che si è giocata punto a punto per tutti e quattro i tempi, ma i padroni di casa riescono a mettere il muso avanti e mantengono il vantaggio di una rete fino al fischio finale.

LA PARTITA

Inizia il match e il Chiavari Nuoto passa subito in vantaggio con il rigore trasformato da Lanzoni, ma dopo due minuti Lisica pareggia i conti con una palomba dal perimetro. La Reale Mutua Torino ’81 Iren va sul 2-1 grazie alla superiorità numerica di Cigolini e i padroni di casa pareggiano con il mancino Chiavaccini con l’uomo in più. I ragazzi di Simone Aversa segnano il 2-3 con Colombo in superiorità numerica, però il Chiavari risponde con Schiaffino allo scadere del primo tempo di gioco. Si rientra in acqua per la seconda frazione e la Torino ’81 segna il 3-4 con Tononi che realizza un tiro di rigore e Gitto riporta in pareggio il Chiavari ancora dai cinque metri.

Al cambio vasca la Reale Mutua Torino ’81 si porta sul +1 con la superiorità numerica realizzata da Cigolini, ma il Chiavari Nuoto reagisce: Pellerano segna la rete del 5-5 e Gitto realizza il 6-5. I gialloblù attaccano con Cigolini che trova il suo terzo gol personale di giornata che vale il pareggio, però i liguri si riportano in vantaggio con la superiorità numerica di Ravina. A venti secondi alla fine del terzo tempo è ancora Cigolini a superare Perrone in superiorità numerica per il temporaneo 7-7, ma sulla sirena Lanzoni realizza la rete dell’8-7. Si entra in acqua per l’ultimo quarto di gioco e Il Chiavari allunga sul +2 con Ravina, Tononi non ci sta e segna il 9-8. I padroni di casa vanno sul 10-8 con Chiavaccini, ma Costa fa il -1 in superiorità numerica. Il Chiavari sigla l’11-9 con Gitto dal perimetro e Novara a venti secondi al termine della partita trova il gol dell’11-10 che chiude il match.

LE ANALISI

Simone Aversa al termine dell’incontro: «Bella partita giocata ad alta intensità da entrambe le squadre, secondo me è stato un bello spettacolo. Il risultato non ci sorride e ci dice che il Chiavari è stato più bravo di noi. È stato un match equilibrato che si è risolto su alcuni dettagli. In alcune circostanze ci è mancata un po' di malizia, però complimenti ai ragazzi per lo spirito, hanno affrontato la sfida con l'applicazione giusta per partite di questo tenore. Abbiamo ancora quattro incontri e saranno tutti tosti, ma dobbiamo avere la forza di rimanere concentrati da qui fino alla fine della regular season per conservare questa importante posizione di classifica»

IL TABELLINO

CHIAVARI NUOTO – REALE MUTUA TORINO ’81 IREN 11-10

Parziali (3-3; 1-1; 4-3; 3-3)

CHIAVARI NUOTO: Perrone, Ghio, Jason, Antonucci, Pellerano 1, Ravina 2, Lanzoni 2, Chiavaccini 2, Raineri, Fracas, Gitto 3, Brambilla, Merano, Schiaffino 1. All. Luccianti.

REALE MUTUA TORINO ’81 IREN: Aldi, Lisica 1, Abate, Tononi 2, Maffè, Cigolini 4, Costa 1, Ermondi, De Luca, Cassia, Novara 1, Colombo 1, Santosuosso, Coccia. All. Aversa.

GLI ARBITRI: PIANO – SCARCIOLLA

LE NOTE: Usciti per limite di falli Antonucci (C) e Brambilla (C) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Chiavari 3/9 + 2 rigori e Torino 6/13 + un rigore. Ammonito il tecnico Luccianti (C) nel terzo tempo. Spettatori: 200 circa.