La Bertram si arrende in casa alla capolista Trapani

Alla Bertram non basta una prova tonica per avere la meglio sulla capolista del campionato. Trapani si conferma l’attacco più prolifico del torneo e passa al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per 101-91 nella 25ª giornata della Serie A Unipol. Partita piena zeppa di botta e risposta, il momento migliore per i padroni di casa coincide con la seconda prestazione di sempre a livello realizzativo in un singolo quarto da quando il Derthona è in Serie A, i 37 punti del secondo periodo con cui chiude avanti il primo tempo. Poi nella ripresa Trapani dimostra di avere più frecce, Notae e Petrucelli le più lampanti, e costringe la Bertram a incassare la seconda sconfitta consecutiva che la fa restare fuori dalla zona-playoff con il suo nono posto a quota 28 punti.

L’assenza pesante di Leonardo Candi, il cui infortunio alla vigilia toglie alla rotazione uno dei giocatori più in forma del roster nell’ultimo mese, costringe all’emergenza i bianconeri, ovviamente sempre privi del lungodegente Strautins. Ma ancora una volta Tortona trova subito risorse dalle sue “seconde linee”, Denegri e Biligha sono gli artefici in ingresso dalla panchina della respinta del primo tentativo di fuga degli ospiti, avanti 17-23 alla prima minipausa dopo una partenza 7-15. L’asse play-pivot di spinta prosegue nel dare frutti ad inizio secondo quarto, Severini e Baldasso sono ottime spalle per consentire ancora all’infuocato Denegri di riportare il Derthona a contatto in appena due minuti, 25-26. Trapani prova diversi allunghi con il talento di Galloway, ma la Bertram è sempre lì e tre canestri quasi in fila di Weems più un appoggio di Kuhse significano soprasso a poco da metà gara, 51-49, con il PalaEnergica che esplode sulla successiva tripla di Vital che suggella il secondo periodo da 37 punti e da +3 sul tabellone generale all’intervallo, 54-51.

Al rientro in campo Vital e le schiacciate di Kamagate firmano il massimo scarto, il +5 del 61-56 con un 7-0 di parziale, ma stavolta è il turno degli ospiti di replicare in maniera potente. E' Notae (13 punti nel periodo) ad ispirare il 4-19 che in cinque minuti fa cambiare nuovamente volto alla sfida portando Trapani in doppia cifra di vantaggio (68-80 al 29’), la stessa che mantiene a fine terzo periodo, chiuso con un parziale di 29-16 con cui risponde al precedente quarto bianconero presentandosi allo sprint finale in vantaggio di 10 lunghezze tonde, 70-80.

La resilienza di Tortona, però, è nota, la difesa costringe i siciliani a restare a digiuno per i primi tre minuti e mezzo e trascinata da due triple di Baldasso arriva un 8-0 di break che rimette di nuovo a contatto le due squadre, 78-80. L’ultimo momento in cui il Derthona riesce a braccare l’avversaria è l’82-85 con cui si entra negli ultimi cinque minuti, Baldasso aumenta ancora il suo bottino ma Trapani, dopo i colpi ai fianchi di Horton e Petrucelli, nel momento decisivo torna a sfoderare Notae, con Yeboah che si prende i meriti dei canestri che chiudono la sfida, le due triple dell’87-96 a -2’ e dell’89-99 a -54”.

Ora per la Bertram l’atteso impegno di mercoledì sera alle Isole Canarie per la gara-1 dei quarti di finale di Champions League contro La Laguna Tenerife. Per la prossima di campionato l’appuntamento sarà in Sardegna, domenica 13 aprile alle ore 17:30 in casa del Banco di Sardegna Sassari.

DICHIARAZIONI «Al cospetto di un’avversaria di così alto livello, credo che onestamente fosse impossibile chiedere di più alla mia squadra, per le condizioni in cui siamo in questo momento, palesi e non palesi a livello fisico», è il commento di coach Walter De Raffaele. «Abbiamo provato a resistere in tutti i modi, bene nei primi due quarti, male l’inizio della ripresa, poi siamo rientrati, però c’è sempre mancato qualcosa, una palla persa, una mancata esecuzione, una difesa solida. Mentre loro nel momento decisivo hanno fatto uscire fuori tutto il talento di una squadra profonda costruita per vincere. Contro un’avversaria così non puoi permetterti di regalare niente, tutti erano chiamati a fare una prova di livello superiore».

Bertram Derthona Tortona – Trapani Shark 91-101

Parziali (17-23, 54-51, 70-80)

Tortona: Zerini, Vital 18, Kuhse 9, Gorham 4, Farias ne, Denegri 10, Baldasso 17, Kamagate 8, Biligha 10, Severini 2, Diodati ne, Weems 13. All. De Raffaele.

Trapani: Eboua 2, Notae 20, Horton 8, Robinson 9, Rossato 3, Alibegovic 10, Galloway 12, Petrucelli 17, Yeboah 12, Mollura ne, Gentile, Brown 8. All. Repesa.

Arbitri: Lo Guzzo di Pisa, Gonella di Genova, Bartolomeo di San Pietro Vernotico (BR).

Spettatori: 2750.