Igor Agil Volley, vittoria da tre punti a Milano

Igor in campo con Ianuale in regia e Colombo opposto, Ojienelo e Bibolotti al centro, Dodi e Guatteo schiacciatori, Badalamenti libero (in campo durante il match Laneve, Martelli, Annovazzi, Marelli, Scalvo).

L'avvio è equilibrato, la Igor parte 1-2 e poi è punto a punto fino al 7-6 quando Cagliero fa un break che vale l'11-7; si fa sentire il muro di casa e time out per la Igor (14-9), Milano avanti 16-11, sul 20-13 è di nuovo pausa ospite e le Igorine devono inseguire (25-19 il finale con due palle set cancellate dalle Igorine). Parte forte la Igor nel secondo set (2-5) ed è pausa per Cagliero; con Dodi dalla seconda linea è 6-10, le Igorine scappano per il 10-17, poi 12-19, ma le padrone di casa rimontano e dopo un lungo scambio è 17-20; time out per Galesso sul 19-22, Cagliero impatta 23-23 ed è punto a punto e un lungo scambio premia le Igorine: 24-26 e 1-1.

Avvio ancora con il sorriso (1-4), si fa sentire il muro Igorino (3-6), una grande difesa e una rigiocata valgono il 10-15 e con un mani fuori è 15-20; un ace di Guatteo manda in vantaggio le Igorine: 19-25 e 1-2. Il quarto set è un confronto punto a punto dall'inizio (3-3). Cagliero va avanti 9-6, le Igorine impattano ed è time out (9-9). Di nuovo punto a punto con Cagliero poi ad allungare 19-16; ancora brave a rimontare le ragazze ed è pausa di casa. Il finale è caldo: dal 21-24, le padrone di casa rimontano 23-24, un lungo scambio fa fare festa alle Igorine: 23-25.

Cagliero Milano - Igor Agil Volley 1-3

Parziali (25-19; 24-26; 19-25; 23-25)

Milano: Calabrese, Vigna, Gamberini, Sali, Ascheri, Petruzzelli, Picco (L); Villa, Maletti, Pollio D'Avino, Cottone (L), Bigini, De Marco. All. Contin.

Igor: Laneve, Guatteo, Maestrelli, Annovazzi, Bibolotti, Marelli (L), Colombo, Martelli, Badalamenti (L), Dodi, Ojienelo, Mihali, Ianuale, Sclavo. All. Galesso.