BEA Chieri inaugura il playground Enrico Airaldi

A Trofarello, grazie a un contributo del Comune, il playground di via Nenni è stato completamente rinnovato. Le novità sono state svelate ieri, sabato 5 aprile 2025, in occasione del taglio del nastro. Il campo da basket ha nuove attrezzature ed è protetto da una nuova recinzione, con una porta d’ingresso che ne regolamenterà l’accesso. Non solo: da adesso, è intitolato a Enrico Airaldi, cestista trofarellese della scuola BEA Leopardi scomparso prematuramente alcuni anni fa, a cui è dedicato il torneo Amici di Enrico (che ogni anno si svolge anche in via Nenni).