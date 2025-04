Bcc Derthona sconfitto a San Martino

Sconfitta per l’ Autosped BCC Derthona a San Martino di Lupari : la formazione allenata da Cutugno, che deve rinunciare a Zahui B. ma che ritrova Fontaine un mese e mezzo dopo l’infortunio alla mano sinistra, gioca alla pari delle avversarie per tre quarti, prima di subire l’allungo decisivo nei primi minuti dell’ultimo quarto. Mercoledì 9 aprile alle ore 20.30 alla Cittadella dello Sport la decisiva gara 3 per l’accesso alla semifinale.

Avvio di gara con le marce alte per l’Autosped, che trova grande precisione al tiro e fluidità in attacco per raggiungere la doppia cifra di margine. Nella fase centrale, San Martino recupera il divario con canestri in contropiede e impatta a quota 20. La tripla di Marangoni e il lay-up di Premasunac in chiusura di frazione fissano il parziale sul 20-25. Nel secondo periodo le padrone di casa piazzano il break, sfruttando la verve di Del Pero e una buona intensità difensiva: il 15-3 delle Lupe vale il 35-28, massimo vantaggio casalingo. La reazione del BCC arriva con la difesa e i canestri di Penna: all’intervallo il punteggio è 42-39.

Al rientro dagli spogliatoi, la partita sale ulteriormente in termini di agonismo e pathos: nessuna delle due formazioni riesce a prendere il controllo del punteggio e si entra così nei dieci minuti conclusivi con San Martino avanti 56-49. Nell’ultimo quarto, le Lupe piazzano l’allungo decisivo per vincere la partita, limitando l’attacco dell’Autosped: alla sirena il finale è 70-59.

Le parole di Francesca Melchiori: «È stata una partita molto equilibrata in cui siamo partite forte, capendo come uscire dalla loro aggressività. Nell’ultimo quarto siamo calate. Ora sappiamo che mercoledì ci giochiamo una gara molto importante per la nostra stagione: vogliamo affrontarla con emozioni positive, felicità e contentezza, cercando di essere più aggressive e concrete».

Il commento di coach Orazio Cutugno: «Stasera non abbiamo mantenuto lo stesso livello di intensità mentale e fisica per tutta la partita. Nella seconda metà, contro il livello di aggressività di San Martino, avere aumentato le palle perse ha contato non poco. Il fattore campo conquistato durante la nostra splendida stagione dovrà essere un aspetto importante per cercare di regalare un’altra buona prestazione a noi stessi e ai tifosi».

Alama San Martino di Lupari - Autosped BCC Derthona 70-59

Parziali (20-25, 42-39, 56-49)

San Martino: Simon 8, D’Alie 9, Cvijanovic 11, Cedolini ne, Gilli 6, Del Pero 16, Pilatone ne, Piatti ne, Reschiglian ne, Donato ne, Robinson 13, Bickle 7. All. Piazza.

BCC Derthona: Dotto 2, Marangoni 3, Fontaine 8, Milani, Premasunac 6, Leonardi 8, Arado 6, Attura 7, Melchiori 5, Penna 13, Gatti. All. Cutugno.