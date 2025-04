Novipiù Monferrato Basket: quarto successo consecutivo

Nel primo quarto, la Bakery Basket Piacenza ha iniziato con determinazione, chiudendo il periodo in vantaggio 22-13. Tuttavia, nel secondo quarto, la Novipiù Monferrato Basket ha risposto con una prestazione offensiva impressionante, segnando 30 punti contro i 17 dei padroni di casa, portandosi in vantaggio all'intervallo. Nel terzo quarto, i ragazzi di coach Corbani hanno mantenuto il controllo, ampliando ulteriormente il divario con un parziale di 22-13. Nell'ultimo periodo i padroni di casa non ci stanno e tentano la rimonta, ma nel momento più delicato della partita i monferrini hanno chiuso la contesa con maggiore determinazione.

La partita ha visto momenti di intensità, con la Bakery Basket Piacenza che ha cercato di sfruttare il vantaggio iniziale, ma Monferrato Basket ha dimostrato resilienza e capacità di rimonta, soprattutto nel secondo quarto, che si è rivelato decisivo per l'esito finale.

Con questo prezioso successo i rossoblù si piazzano all'ottavo posto in solitaria a quota 40 punti e a -2 dal sesto posto, attualmente occupato dal duo Faenza-Mestre, ultimo slot utile per l'accesso diretto ai Playoff. Restano 3 partite al termine della regular season, domenica prossima si torna al PalaEnergica per sfidare Vicenza, poi la trasferta di Pasqua a Ragusa e si andrà a concludere in casa contro Faenza.

Le parole di coach Fabio Corbani al termine della gara: «Credo sia stata una bella partita davanti ad un pubblico a cui sono molto affezionato. Stavamo andando via prima, poi Piacenza non ha mai mollato, con qualità di esecuzione e quindi ha meritato di rientrare in partita. In questo momento noi stiamo esprimendo personalità sul campo e il desiderio di vincere ogni partita. Credo sia questo quello che più ha pagato alla fine del match. Noi stiamo correndo per qualcosa, che sia Play-In, ma ancora abbiamo il sogno Playoff e nonostante gli infortuni e ci vogliamo credere fino in fondo».

Bakery Basket Piacenza - Novipiù Monferrato Basket 75-84

Parziali (22-13, 17-30, 13-22, 23-19)

Bakery Basket Piacenza: Marco Perin 14 (4/12, 1/2), Alessandro Naoni 14 (6/10, 0/2), Laurent Zoccoletti 11 (2/4, 2/5), Vincenzo Taddeo 11 (2/6, 1/4), Raphael Chiti 10 (3/8, 1/5), Tommaso Lanzi 6 (0/3, 2/4), Valerio Longo 5 (2/4, 0/0), Emanuele Morvillo 4 (1/2, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0), Ludovico Trevisan 0 (0/0, 0/0), Benoit paul victor Ndione 0 (0/0, 0/0), Joseph jonathan Blair 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 14 / 21 - Rimbalzi: 41 12 + 29 (Raphael Chiti 11) - Assist: 7 (Raphael Chiti 3).

Novipiù Monferrato Basket: Niccolo Martinoni 18 (6/13, 0/2), Simone Vecerina 17 (6/10, 1/5), Dalton Pepper 12 (3/7, 1/4), Francesco Guerra 11 (2/2, 0/5), Umberto Stazzonelli 11 (1/3, 1/1), Jakub Wojciechowski 7 (3/7, 0/2), Francesco Marcucci 4 (2/2, 0/1), Luca Ravioli 2 (0/1, 0/1), Mamoudou Dia 2 (1/1, 0/0), Pietro Basta 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 27 / 34 - Rimbalzi: 44 13 + 31 (Niccolo Martinoni 14) - Assist: 9 (Simone Vecerina 4).