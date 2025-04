Società Ginnastica Concordia: le gare del weekend

Le ginnaste, dai 3 anni in su, si esibiscono per la prima volta su una “vera” pedana di gara, eseguendo esercizi di difficoltà diverse a seconda dell’età. L’evento è stato diviso in tre “turni, che si sono susseguiti nel pomeriggio di domenica, per permettere a tutto il pubblico di assistervi: la prima parte ha avuto come protagoniste le piccolissime dei Corsi di Baby Gym, dai 3 ai 5 anni. Divise in squadre, hanno eseguito un “percorso” ginnico formato da una serie di passaggi obbligati tra gli attrezzi della ritmica, con l’esecuzione di movimenti che costituiscono elementi di base di questa disciplina, utilizzando in modo ludico cerchi, nastri, palle, clavette e funi. Emozionate ma felici di esibirsi davanti ai genitori, le piccole hanno affrontato con impegno ed allegria questa prima prova.

Dopo i corsi di Baby Gym, è toccato alle ginnaste del Preagonismo, le giovanissime atlete che hanno iniziato un percorso agonistico, ma non hanno ancora compiuto 8 anni: Emma Bretto, Benedetta Albanese, Ilaria Gadda, Mia Calò e Myriam Di Lauro si sono esibite presentando un esercizio individuale a corpo libero.

Nella seconda parte sono scese in pedana le ginnaste dei Corsi di Ritmica di Base del 1° Livello (dai 6 agli 8 anni), seguite infine, nella terza parte, dalle compagne del 2° Livello (dai 9 ai 10 anni) e dal gruppo delle più grandi, il 3° Livello, che comprende le atlete dagli 11 anni in poi. Per tutte loro, era prevista l’esecuzione di un esercizio di squadra a corpo libero, di difficoltà crescente a seconda del Livello di appartenenza. Per sottolineare l’importanza della partecipazione e dell’impegno di ogni giovane atleta, a tutte le partecipanti è stata consegnata una medaglia di partecipazione. Alla manifestazione hanno preso parte anche alcune ginnaste del Settore Agonistico, che si sono esibite con gli esercizi di gara, sotto gli sguardi ammirati delle piccole che hanno iniziato a muovere i primi passi nella ritmica.

Il pubblico sulle tribune ha sostenuto le ginnaste in pedana con grandi, dedicati sia alle ginnaste che al team di istruttrici che le segue con passione e competenza: Martina Brosio, Adele Cammilli, Sofia Bosio e Giada Papasergi a Chivasso, Sara Firinu, Valentina Porta e Federica Bat a Settimo, ancora Sara Firinu e Jessica Cata e Castiglione, Matilde Cammilli, Caterina Perono, Giorgia Molinario e Irene Bruno a Caluso.

Nel contempo, nel Palazzetto dello Sport di Candelo, si è svolta la 2^ Prova Regionale del Campionato Silver di Serie D, in cui la Concordia ha partecipato nel Livello LC con la squadra Open, formata da Martina Amedei, Valentina Araujo, Zoe Gamba, Ginevra Giordana, Greta Marotta, Angelica Tramontana, Marta Tarasco e Beatrice Zanella. Dopo una prova molto apprezzata nel collettivo al corpo libero, che ottenuto uno dei punteggi più alti della gara, l’esercizio in successione e in coppia hanno ottenuto risultati meno brillanti, fermando il team chivassese all’8° posto.